【美國大選】賀錦麗針對大行有「前科」 華街爾為何仍受落?

美國民主黨總統候選人拜登(Joe Biden)周二公布,揀選非裔加州參議員賀錦麗(Kamala Harris)為競選拍檔,初步看來卻為華爾街受落。美股昨繼續熱炒疫苗短期面世及經濟復甦預期,美股3大指數全綫上升1%至逾2%。

美股市場對這位有望成為美國首位女性副總統候選人的反應,也許令人不少市場人士感到意外。畢竟賀錦麗的往績對華爾街大行並不友善,她在回憶錄《我們手執的真相》(The Truth We Hold)中,詳細描述了在2012年初,她出任加州檢察長時與摩根大通行政總裁戴蒙(Jamie Dimon)爭辯的過程。

相關文章:【美國大選】拜登點解揀賀錦麗?拆解四大原因

曾迫賠償和解 與摩通CEO激辯

賀錦麗當時為金融海嘯後加州的樓市危機, 要求摩通與其他銀行為樓市亂局承擔責任作和解賠償,並就此與戴蒙進行電話對象。書中透露戴蒙在電話另一邊直呼:「妳這是在搶掠我們的股東!」

賀錦麗則回敬說:「你的股東? 你的股東? 我的股東是加州的業主! 請你來與他們見見面,問問他們是誰遭搶掠。」

(Your shareholders? Your shareholders? My shareholders are the homeowners of California! You come and see them. Talk to them about who got robbed.)

拜登在Tweeter公布揀選賀錦麗為競選拍檔時,亦表示原因之一是看中她「對付大銀行」(took on the big banks)的往績。

即使不計前嫌,賀錦麗早前競逐民主黨候選人資格時提出的全民醫療保障方案,便提出以向股票交易徵收0.2%稅項(與港股交易雙邊各付0.1%印花稅相同)、債券交易徵收0.1%稅項,並就衍生產品交易收稅0.002%,作為支持醫保方案的資金來源。

主張股債交易徵稅 支持全民醫保

若相關計劃股票、債券交易徵稅計劃實施,將大大加重美國金融市場交易成本,削弱國際競爭力。但分析認為,若拜登壓倒特朗普勝出,賀錦麗成為副總統,仍不足以獨力推動她的全民醫保方案,更遑論以金融交易全面徵收為計劃作融資,市場對此並未認真看待。

更何況相比桑德斯(Bernie Sanders)及沃倫(Elizabeth Warren),兩大民主黨內有機成為副總統候選人的極左思潮及反市場主張,賀錦麗也許還只是小巫見大巫。

桑德斯及沃倫過去曾多次發表限制美國上市公司回購股份以至派息的主張,認為與新增投資金額相比,回購及派息所花資金高得不成比例,遭投資界狠批為反市場主張。

撰文:劉德斌

相關文章:【美國大選】賀錦麗對中國立場如何? 警惕但未算敵視