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【業績】光大國際中期純利升15% 、派息增8%　料全年派息力度不低於去年（第二版）

即市財經 17:39 2020/08/13

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光大國際上半年純利增15%

光大國際 （00257） 上半年純利增15%至30.3億元，而除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）則按年增長16%至63.7億元。集團宣布派中期息每股14仙，按年增加8%。執行董事兼行政總裁王天義表示，將會維持穩健的派息政策，下半年綜合考慮疫情、財務狀況等各方面因素，相信全年派息力度不會低於去年。

光大國際績後升6.62%，收報4.99元，成交1.44億元。

財務總監王錦驄表示，由於今年初新冠肺炎疫情爆發，內地採取嚴格的防疫措施，光大國際的在建工程項目於2至3月全面停工，儘管於3月及時啟動復工，惟上半年的項目進度已滯後。

王天義補充指，在疫情爆發初期，垃圾收集及運輸均受阻，以致進入垃圾焚燒廠的垃圾數量有所減少，惟目前垃圾回收數量及焚燒發電全面恢復至疫情前的水平。

全年資本開支約240億元 下半年續擴大投資規模

至於資本開支方面，王錦驄表示，上半年集團資本開支100億元，預計下半年資本開支約130億元，全年資本開支約240億元。

光大國際上半年錄得183.8億元收益，較去年同期升13%；期內共簽署32個新項目、2份現有項目的補充協議及2份項目收購協議， 涉及總投資約106.84億元人民幣。

王天義預計，下半年市場投資規模不會少於上半年，將集中在主營業務包括垃圾發電、綠色環保及水務項目；此外，光大國際將尋求優質的新業務板塊，如垃圾分類、節能照明等。目前看到海內外有不少併購機會，會積極研究。

他強調光大國際繼續推動國際化發展的戰略，在越南、波蘭等國家累積項目經驗的基礎上，將聚焦垃圾發電領域，進一步拓展東南亞及中東歐市場。

（第二版新增管理層言論）

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編輯：謝智聰、陳華

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