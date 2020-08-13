  • 30°C
香港時間 : 2020813日 (四) 13:10
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【無現金時代】滙豐PayMe推二維碼付款　商戶網絡擴至OK便利店

理財智慧 12:39 2020/08/13

分享：

滙豐今日宣布，PayMe for Business 的商戶網絡擴展至24小時營業的OK便利店，逾200萬名個人用戶可使用PayMe應用程式，於OK便利店進行無現金交易。
 
PayMe for Business亦推出全新二維碼（QR Code）功能，讓商戶可使用店舖內現有的銷售點終端系統（POS，Point-of-Sale）收取PayMe付款。OK便利店是首家採用該項新收款功能的商戶，員工無需轉換系統或另外輸入交易金額，只須利用POS原有的掃描器，直接掃描顧客PayMe應用程式上的二維碼，可快捷地進行收款。
 
顧客付款二維碼功能

PayMe用戶在PayMe應用程式主屏幕上向左滑動，然後點擊「向商店付款」。授權付款後，應用程式將產生一次性二維碼，供用戶向商戶出示。商戶可使用店舖內現有POS系統直接掃描該二維碼，以完成結賬。

付款二維碼的有效期為120秒，以確保交易安全。即使用戶的手機網絡短暫離線，仍可進行交易。

滙豐指，新功能適合配備POS系統、而規模較大的商戶，透過更快捷的收款方式，提供以客為先的零售體驗。PayMe for Business將於短期內逐步為其他商戶引入該功能。

 

 

 

責任編輯：葉卓偉

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

QR Code PayMe OK便利店 零售 滙豐控股（00005） POS

下一篇文章

【網民熱話】網民大嘆：好懷念03年的樓價！　留言籲「珍惜眼前，活在當下」
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【網民熱話】睇咗4年樓終上車　網民：唔敢同親友講！
【網民熱話】睇咗4年樓終上車　網民：唔敢同親友講！
【樓市現象】業主趕移民劈250萬沽太古城 呎價僅1.56萬 為何代理指業主以「靚價」沽貨﹖
【樓市現象】業主趕移民劈250萬沽太古城 呎價僅1.56萬 為何代理指業主以「靚價」沽貨﹖
【財務自由教室】會計師「All in」滙豐情緒低落　謹記財務自由計劃四大規條
【財務自由教室】會計師「All in」滙豐情緒低落　謹記財務自由計劃四大規條
【摩笛吹奏】大摩認為呢隻股上升機會超過八成　今日先抽升三成賀喜
【摩笛吹奏】大摩認為呢隻股上升機會超過八成　今日先抽升三成賀喜
【二手減價潮】珀麗灣2房以1房價沽出 低市價14% 造價回到3年前
【二手減價潮】珀麗灣2房以1房價沽出 低市價14% 造價回到3年前
【疫市蝕讓】入伙兩年多　業主輪住輸　每單蝕過百萬
【疫市蝕讓】入伙兩年多　業主輪住輸　每單蝕過百萬