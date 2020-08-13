【無現金時代】滙豐PayMe推二維碼付款　商戶網絡擴至OK便利店

滙豐今日宣布，PayMe for Business 的商戶網絡擴展至24小時營業的OK便利店，逾200萬名個人用戶可使用PayMe應用程式，於OK便利店進行無現金交易。



PayMe for Business亦推出全新二維碼（QR Code）功能，讓商戶可使用店舖內現有的銷售點終端系統（POS，Point-of-Sale）收取PayMe付款。OK便利店是首家採用該項新收款功能的商戶，員工無需轉換系統或另外輸入交易金額，只須利用POS原有的掃描器，直接掃描顧客PayMe應用程式上的二維碼，可快捷地進行收款。



顧客付款二維碼功能

PayMe用戶在PayMe應用程式主屏幕上向左滑動，然後點擊「向商店付款」。授權付款後，應用程式將產生一次性二維碼，供用戶向商戶出示。商戶可使用店舖內現有POS系統直接掃描該二維碼，以完成結賬。

付款二維碼的有效期為120秒，以確保交易安全。即使用戶的手機網絡短暫離線，仍可進行交易。

滙豐指，新功能適合配備POS系統、而規模較大的商戶，透過更快捷的收款方式，提供以客為先的零售體驗。PayMe for Business將於短期內逐步為其他商戶引入該功能。

責任編輯：葉卓偉

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