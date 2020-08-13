【收租股業績】太古地產半年經常性基本溢利跌9%　息升3%至0.3元

▲ 太古地產旗下太古廣場購物商場上半年零售銷售額下降47%。

太古地產 （01972） 上半年基本溢利大跌80%至37.53億元，若撇除去年上半年出售投資物業權益的經常性基本溢利則跌9%至37.02億元。太古地產第一次中期息增加3%至0.3元。假如計及投資物業公平值虧損，太古地產上半年列帳溢利則跌89%至10.29億元。

集團上半年來自物業投資的經常性基本溢利輕微上升，主要由於營運成本及財務支出減少；受累於新型冠狀病毒疫情引致中港零售物業租金收入下降，上半年租金收入跌4%至61.01億元。

太古廣場購物商場租金收入減少13%

太地上半年香港辦公樓物業組合租金收入升2%至31.09億元，反映續約租金上調及太古坊一座租金收入隨更多租戶遷入而增加。太地預期，下半年市場對香港辦公樓樓面的需求將偏軟，反映經濟市道疲弱，但集團在香港的辦公樓租約中只有小部分會在下半年到期。

香港零售物業組合方面，太古廣場購物商場、太古城中心和東薈城名店倉的零售銷售額分別下降47%、20%及26%。集團香港零售物業組合的租金收入跌10%至12.69億元，反映按營業額計算的租金減少及提供的租金支援。撇除租金支援攤銷，租金收入總額下降8%。太古廣場購物商場及太古城中心的租金收入分別減少13%及9%；購物商場出租率近乎100%。

內地商場人流及零售銷售額3月起大幅回升

太地預期，社會事件和疫情已經嚴重影響了香港的零售業務，售銷售額（超級市場和日用品除外）急劇下降，為零售租金帶來巨大壓力，預計集團對租戶的租金支援措施將會持續，而集團旗下的商場租用率仍相對高企，

內地辦公樓方面，預期北京、廣州和上海辦公樓樓面的需求下半年疲弱，將會對辦公樓租金構成壓力，空置率亦會上升。至於內地商場方面，人流和零售銷售額自3月以來大幅回升，在鐘錶、珠寶和其他奢侈品牌的銷售帶動下，預料零售銷售額在今年餘下時間將會繼續改善。

至於本港住宅市場，太地認為，鑑於疫情、社會事件和國際貿易局勢緊張，住宅物業買家變得更為審慎，但基於利率偏低及土地供應短缺導致房屋供應有限，預料市場對住宅的需求在中長期維持堅穩。

酒店方面，由於入住率及收入均受疫情的嚴重衝擊，酒店業務上半年折舊前營業虧損8600萬元。

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編輯：陳韻妍