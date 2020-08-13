【藍籌業績】中移動全日升逾3%　半年純利股息持平每股派1.53元、換CEO人選

▲ 中移動宣布派中期息每股1.53港元，去年中期息為1.527港元。

中移動 （00941） 中期純利跌0.5%至558億元（人民幣，下同），每股盈利2.72元，派中期息每股1.53港元，去年中期息為1.527港元。中移動上半年EBITDA下降3.6%至1,457億元，EBITDA率為37.4%，按年下降1.4個百分點。中移動同時宣布，更換首席執行官。

中移動宣布，委任董事總經理董昕為首席執行官，8月13日生效，董事袍金每年18萬港元。董昕同時是中國鐵塔 （00788） 的非執行董事，曾任原郵電部財務司企業財務處副處長等內地官方機構職務。

中移動半日股價升5.3%，報59.95元，放榜後升幅收窄，全日升3.6%，報59元，成交額36.6億元。

期內，中移動營運收入3,899億元，增長0.1%；其中通信服務收入3,582億元，增長1.9%；移動雲收入44.6億元，同比增長556.4%。

截至6月底，移動客戶達到9.47億戶，其中 4G客戶達到7.6億戶，5G套餐客戶達到7,020萬戶。上半年，移動ARPU為50.3元，按年下降3.7%，但降幅已見收窄；手機上網DOU提升39.7%，達到8.6GB。

截6月底，中國移動在中國超過50個城市累計開通18.8萬個5G基站，提供商用服務。

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編輯：吳敏芳