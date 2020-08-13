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【藍籌業績】中移動中期純利持平賺558億人幣 中期息1.53港元

即市財經 12:28 2020/08/13

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中移動宣布派中期息每股1.53港元，去年中期息為1.527港元。

中移動 （00941） 中期純利跌0.5%至558億元（人民幣‧下同），每股盈利2.72元；EBITDA下降3.6%至1,457億元，EBITDA 率為37.4%，同比下降1.4個百分點，派中期息每股1.53港元，去年中期息為1.527港元。

中移動半日股價升5.3%，報59.95元，成交額20.56億元。

期內，營運收入3,899億元，增長0.1%；其中通信服務收入3,582億元，增長1.9%；移動雲收入44.6億元，同比增長556.4%重難日木

截至6月底，移動客戶達到9.47億戶，其中 4G客戶達到7.6億戶，5G套餐客戶達到7,020萬戶。上半年，移動ARPU為50.3元，同比下降3.7%，降幅進一步收窄；手機上網DOU提 升39.7%，達到8.6GB。

截6月底，中國移動在中國超過50個城市累計開通了18.8萬 個5G基站，提供商用服務。

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編輯：吳敏芳

 

香港股票 中國移動（00941）
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