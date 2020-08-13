【藍籌業績】中移動中期息1.53元周息率5.5厘 今年5G上客目標1億（第二版）

▲ 中移動宣布派中期息每股1.53港元，去年中期息為1.527港元。

中移動 （00941） 中期純利跌0.5%至558億元（人民幣，下同），每股盈利2.72元，派中期息每股1.53港元，去年同期為1.527港元。以今日收市價59元計算，周息率約5.5厘。

中移動放榜前曾高見60.3元，放榜後升幅收窄，全日升3.6%，報59元，成交額36.6億元。

期內，中移動營運收入按年增長0.1%至3,899億元，其中通信服務收入3,582億元，按年增長1.9%。中移動上半年EBITDA（息稅折舊及攤銷前利潤）下降3.6%至1,457億元，EBITDA率為37.4%，按年下降1.4個百分點。

截至6月底，移動客戶達到9.47億戶，5G套餐客戶已達7,020萬戶。上半年，移動ARPU（每月每戶平均收入）為50.3元，按年下降3.7%，但降幅已見收窄。

今年5G上客目標上調至1億

董事長楊杰在業績會表示，集團上半年5G發展態勢良好，上調全年5G上客目標至1億，有信心能夠完成。他補充，今年上半年ARPU降幅收窄，也得益於5G發展，相信隨著5G進一步發展，ARPU降幅有望再收窄。

截6月底，中國移動在中國超過50個城市累計開通18.8萬個5G基站，提供商用服務。

楊杰回應華為面臨芯片斷供稱，集團正及時跟蹤、分析、研判、評估情況，若華為遭遇斷供，對集團5G業務料有一定影響，包括網絡業務及手機業務，但因為網絡基站相對手機對芯片小型化要求較低，相信網絡業務所受影響較小，惟他亦強調，全球化及合理分工是歷史潮流、大勢所趨，相信總會找到解決方法。

美國近期漸加大對中資科技公司打壓，楊杰表示，集團美國業務收入去年僅約4億人民幣，美國「淨網行動」對集團業務影響很小。

董昕出任公司首席執行官

另外中移動宣布，委任董事總經理董昕為首席執行官，8月13日生效，董事袍金每年18萬港元。董昕同時是中國鐵塔 （00788） 的非執行董事，曾任原郵電部財務司企業財務處副處長等內地官方機構職務。

（第二版新增管理層評論）

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編輯：吳敏芳、陳健婷