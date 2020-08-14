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【中芯康希諾】港股科創板上市反成見頂訊號　中芯北水持倉減近兩成　未來哪些股份要「回A」？（第二版）

即市財經 13:22 2020/08/14

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康希諾生物今日於科創板上市。

再有港股登陸上海科創板後A股大升、港股急跌。挾新冠疫苗概念的康希諾生物（滬：688185）昨首掛牌升逾8成。不過，康希諾A股開跌4%，隨後跌幅進一度擴大，現報349元（人民幣，下同），跌約11%，成交23.6億元，康希諾A股仍累升約66.9%。康希諾H股 （06185） 現跌3.2%，報192.4元，成交1.6億元，A股較港股溢價約1.02倍。

事實上，近月個別港股相繼登陸上海科創板，君實生物 （01877，滬：688180）、中芯國際（00981，滬：688981）上月在A股首日掛牌股價均倍升，但港股表現反見受累。

以中芯國際為例，部署科創板A股上市時港股表現不斷攀升，正式登陸A股，股價大升兩倍，中芯國際港股同日則跌逾兩成。據CCASS數據顯示，自中芯國際在A股上市後，北水持續走資，大半個月北水持倉減少1.878億股中芯國際，相當於原有持倉的18%，貨值約50億元。

於7月15日於科創板上市的君實生物首日掛牌升約1.7倍，君實H股該日卻倒跌逾一成。

港股回A後，A股大升、港股急跌明顯，多少反映內地投資者買賣重心轉向更為波動的A股市場，多於港股市場，轉場壓力反令港股表現受累。在納入滬深港通範圍的中芯國際尤為明顯。

本港陸續有公司宣佈回歸科創板上市分別為，吉利汽車  （00175） 、石藥集團 （01093） 、復宏漢霖 （02696） ，投資者須留意北水動向。

（第二版更新股價）

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責任編輯：謝卓榮

經濟 H股 科創板 A股 香港股票 石藥集團（01093） IPO 康希諾生物－B（06185） 康希諾（滬：688185）

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