【中芯康希諾】港股科創板上市反成見頂訊號　中芯北水持倉減近兩成　未來哪些股份要「回A」？

▲ 康希諾生物今日於科創板上市。

再有港股登陸上海科創板後A股大升、港股急跌。挾新冠疫苗概念的康希諾生物（滬：688185）今早飊近1.3倍，相反康希諾H股 （06185） 今早跌5.3%，中午報196.8元，成交3.7億元，A股較港股溢價逾1倍。

事實上，近月個別港股相繼登陸上海科創板，君實生物 （01877，滬：688180）、中芯國際（00981，滬：688981）上月在A股首日掛牌股價均倍升，但港股表現反見受累。

以中芯國際為例，部署科創板A股上市時港股表現不斷攀升，正式登陸A股，股價大升兩倍，中芯國際港股同日則跌逾兩成。據CCASS數據顯示，自中芯國際在A股上市後，北水持續走資，大半個月北水持倉減少1.878億股中芯國際，相當於原有持倉的18%，貨值約50億元。

於7月15日於科創板上市的君實生物首日掛牌升約1.7倍，君實H股該日卻倒跌逾一成。

港股回A後，A股大升、港股急跌明顯，多少反映內地投資者買賣重心轉向更為波動的A股市場，多於港股市場，轉場壓力反令港股表現受累。在納入滬深港通範圍的中芯國際尤為明顯。

本港陸續有公司宣佈回歸科創板上市分別為，吉利汽車 （00175） 、石藥集團 （01093） 、復宏漢霖 （02696） ，投資者須留意北水動向。

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責任編輯：謝卓榮