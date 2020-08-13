【聯想業績】聯想首財季多賺31%　雲服務IT基礎設施收入新高

▲ 聯想（00992）首財季多賺31%，純利達2.13億美元。

聯想集團 （00992） 首財季多賺31%，純利達2.13億美元，每股盈利1.8美仙。截至6月底止季度，聯想收入上升6.7%至133.48億美元。

聯想指出，疫情大流行爆發後的「新常態」正在推動電子學習、在家工作和在家娛樂的長期趨勢，並進一步加速雲端和電子商務的演化，個人電腦和智能設備及數據中心業務集團收入分別增長10%和19%。個人電腦和智能設備業務實現創紀錄的除稅前溢利率6.3%。

另外，數據中心業務集團的雲服務 IT 基礎設施業務收入在錄得31%增長後，再創紀錄。

季內，毛利率按年下降1.1個百分點至 15.3%，主要由於拉丁美洲移動業務的盈利能力下降。經營活動產生的現金淨額年比年改善4.59億美元。

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