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【聯想業績】聯想首財季多賺31%　楊元慶：不太憂慮美國會針對聯想（第二版）

即市財經 17:14 2020/08/13

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聯想（00992）首財季多賺31%，純利達2.13億美元。

聯想集團 （00992） 首財季多賺31%，純利達2.13億美元，每股盈利1.8美仙。截至6月底止季度，聯想收入上升6.7%至133.48億美元。

聯想指出，疫情大流行爆發後的「新常態」正在推動電子學習、在家工作和在家娛樂的長期趨勢，並進一步加速雲端和電子商務的演化，個人電腦和智能設備及數據中心業務集團收入分別增長10%和19%。個人電腦和智能設備業務實現創紀錄的除稅前溢利率6.3%。

另外，數據中心業務集團收入按年增長19%，其中來自雲服務 IT 基礎設施業務的收入按年增長31%，創下季度記錄。執行副總裁兼數據中心團隊總裁Kirk Skaugen預期，在家工作及學習趨勢會持續，有信心今個財政年度內數據中心業務仍可錄得雙位數增長。

季內，毛利率按年下降1.1個百分點至 15.3%，主要由於拉丁美洲移動業務的盈利能力下降。經營活動產生的現金淨額年比年改善4.59億美元。

中美緊張關係蔓延至科技層面，主席兼首席執行長楊元慶表示，兩國關係緊張無疑對跨國企業運營造成影響，他希望兩國可共同找出解決方案，為企業營造更好的營商氣氛及環境。他又指，聯想作為跨國企業，會遵守各地的法例及監管，不太憂慮美國會推出針對集團的措施，目前無計劃分拆美國業務。

（第二版：更新管理層言論）

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