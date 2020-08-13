【銀娛業績】銀娛半年EBITDA虧損11億　不派息

澳門博彩業上季營運近乎冰封，銀河娛樂 （00027） 公布，上半年淨收益跌76%至62.23億元，EBITDA虧損10.87億元，去年同期賺83.15億元﹐暫停派息。以第二季度計，銀娛單季經調整EBITDA錄得虧損13.7億元，去年同期賺43.3億元。

單計第二季度，銀娛淨收益11.5億元，按年跌91%、按季跌77%。EBITDA表現已受惠博彩業務淨贏率偏高的幸運因素，少蝕約300萬元。第二季度，澳門銀河五間酒店、澳門星際酒店平均入住率僅4%，澳門百老匯也只有9%。

銀娛績前股價跌0.7%，中午報59.1元，成交3.45億元。

內地復辦旅遊簽注 呂志和全面恢復言之尚早

內地公布分階段恢復內地居民赴澳旅遊簽注安排。繼珠海解禁，如無特殊情况，8月26日起廣東省恢復辦理澳門自由行簽注，全國於9月23日起恢復辦理簽注。

主席呂志和稱，高興看到澳門和廣東邁出關鍵第一步，組成旅遊氣泡，認為重新復辦旅遊簽注重要且正面，但對於市場何時能全面恢復，仍是言之尚早，未來一段時間仍然要迎難而上，疫情持續將會對財務表現構成負面影響。

呂志和稱：

4月9日起澳門再沒有新的新冠肺炎本地傳染個案，紀錄令人振奮，澳門政府、衛生部門及全社會應為此卓越表現受到讚揚。

銀娛至6月底，現金及流動投資達498億元，淨現金為436億元，亦接近沒有負債。

路氹三及四期受疫情影響 盡力維持原有時間表

未來發展方面，銀娛表示，正繼續路氹第三及四期發展，但建築進度可能受新冠肺炎疫情影響，現難量化進度影響，會盡力維持原有時間表。橫琴發展就在改良興建時尚度假城的計劃，與澳門現有娛樂項目優勢互補。

銀娛續指繼續在海外市場發掘發展機遇，包括日本，但指出受疫情影響，日本博彩發展時間表也可能受到影響，會繼續探討在日本發展的計劃並按情況調整。

（不斷更新）

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記者：麥德銘