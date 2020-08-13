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【宏觀中國】疫情加快智能化轉型　國內再興起「無人經濟」

股樓投資 11:51 2020/08/13

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國內曾經興起了「無人零售」的模式，但市場熱度瞬間轉冷，很快就無疾而終。不知是否疫情催生的關係，今年來跟「無人經濟」相關的註冊企業，再一次增加，顯示這個新模式終於迎來「天時、地利、人和」。

其他文章：【打工仔悲歌】時常深夜發文　台灣29歲FB小編疑過勞死

數據顯示，截至5月底，中國的無人機相關企業已超過5.5萬家，無人零售相關企業達1.6萬家，無人駕駛相關企業也超過1萬家。今年首五個月，僅跟無人零售有關的企業，新增了1,872家，按年增長37%。

在北京，便有屬於連鎖水餃店的無人駕駛車運送外賣，一次可送40份包含餃子、飲料的套餐。另外，酒店也利用機器人提供送餐洗衣服務。

其他文章：恒隆陳啟宗：房地產周期致勝法　「要貪 要冷靜 尊重市場規律」

工業也是應用「無人化」的主要場景。數據顯示，中國機器人市場規模保持20%的年均增長，工業機器人密度達到每1萬有97台，正接近發達國家水平。

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撰文 : 林衛

外賣 零售 服務 中國 無人機 經濟

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