【宏觀中國】疫情加快智能化轉型　國內再興起「無人經濟」

國內曾經興起了「無人零售」的模式,但市場熱度瞬間轉冷,很快就無疾而終。不知是否疫情催生的關係,今年來跟「無人經濟」相關的註冊企業,再一次增加,顯示這個新模式終於迎來「天時、地利、人和」。

數據顯示,截至5月底,中國的無人機相關企業已超過5.5萬家,無人零售相關企業達1.6萬家,無人駕駛相關企業也超過1萬家。今年首五個月,僅跟無人零售有關的企業,新增了1,872家,按年增長37%。

在北京,便有屬於連鎖水餃店的無人駕駛車運送外賣,一次可送40份包含餃子、飲料的套餐。另外,酒店也利用機器人提供送餐洗衣服務。

工業也是應用「無人化」的主要場景。數據顯示,中國機器人市場規模保持20%的年均增長,工業機器人密度達到每1萬有97台,正接近發達國家水平。

