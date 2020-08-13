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Dr. Martens拒攞着數 交還英政府薪金補貼

環球社會熱點 11:45 2020/08/13

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Dr. Martens拒攞着數 交還英政府薪金補貼

英國流行品牌Dr. Martens公布上財年業績，截至今年3月，收入大幅增加近50%，盈利更增長近1倍。錄得非凡增長，Dr. Martens遂宣布向英國政府交還已領取的員工薪金資助。

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集團指，上個財政年度收入大增48%至6.72億英鎊，所有地區都錄得雙位數增幅，盈利升93%至1.64億英鎊。

Dr. Martens的皇牌產品，繼續是經典的1460系列8孔靴，但近年的多種新嘗試，推出的包括涼鞋及運動鞋等都反應不俗，其中涼鞋收入升逾50%。

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亮麗業績下，集團宣布已領取的員工薪金資助，會交還英國政府。英國政府為壓低失業率，助企業度過難關，推出保就業計劃，代企業支付員工8成薪金。

Dr. Martens行政總裁Kenny Wilson表示，過去數月對所有人來講都是充滿挑戰性，但團隊展示出的堅韌及承擔令他十分自豪，讓顧客在疫情下仍能繼續收到貨品。

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近來潮流界興起復古風，造型笨重的鞋款吸引消費者興趣，Dr. Martens歷久不衰經典靴款，因而受惠。

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責任編輯：林建忠

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