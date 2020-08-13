【國泰業績】國泰半年虧損近百億元 大行指將受累國際航運需求疲弱

▲ 國泰上半年虧損99億，大行預期集團將持續受累國際航運需求疲弱。

國泰航空（00293）半年虧損98.65億元，去年上半年賺13.47億元，收入按年大跌48%，僅錄276.7億元。常被外界垢病的燃油對沖虧損為16億元，較去年同期1.14億元急擴大。公司昨日股價強勢，全日升12%，今日略為回吐，現跌近3%，報5.7元。

高盛表示，集團業績符合預期，但由於預期至2024年，全球航運復甦只能回到2019年水平，因此料集團國際客運復蘇非常慢，降國泰航空目標價至5港元，維持「沽售」評級。

摩根士丹利則指，國泰現金使用率降低，為公司業務復甦提供更多時間，但由於航班正在重整，預料會淘汰部分舊客機，或造成損失，相信第四季會有更多細節。該行調升公司評級至「中性」，目標價6.5元。

傑富瑞認為，雖然集團半年錄得99億元虧損，符合預期，但非燃油對沖造成的65億元營運損失，大於原先預期的44億元。另外，雖然公司市帳率目前處於歷史低位，但由於國際航運需求疲弱，因此股價短期缺乏動力，維持「持有」評級，目標價6.4元。

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記者:馮正男