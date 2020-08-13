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【俄羅斯疫苗】巴西協助量產疫苗 料明年下半年產首批

環球社會熱點 11:56 2020/08/13

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俄羅斯與巴西巴拉那州（Parana）政府達成協議，由該州協助俄羅斯生產新冠疫苗。

新冠肺炎疫情全球大流行，各國加緊研發新冠肺炎疫苗，俄羅斯疫苗更跑出成為全球第一，料於兩周內推出。俄羅斯更與巴西巴拉那州（Parana）政府達成協議，由該州協助俄羅斯生產新冠疫苗，該州料最快可於明年下半年生產首批俄羅斯疫苗。

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俄羅斯國防部及衛生部門屬下機構Gamaleya Research Institute合作研發新冠疫苗「Sputnik V」，俄方預計會在兩周內開始推出，首12個月的目標為量產5億劑。

路透社報道，俄羅斯與巴西巴拉那州周三（12日）更達成協議，由巴拉那州技術研究所（Tecpar）協助俄羅斯量產新冠疫苗，及協助該款疫苗在巴西和各拉丁美洲國家的分銷工作。

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由於Tecpar預計要到明年下半年才生產首批疫苗，如果巴西聯邦衛生監管機構Anvisa批准，Tecpar或於投產疫苗前，由俄羅斯直接進口疫苗。

Tecpar負責人卡拉多（Jorge Callado）表示，該研究所仍等待俄羅斯的第一和第二階段疫苗測試結果。俄羅斯目前仍進行第三階段的測試，巴拉那州也可能會參與測試。

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責任編輯：鄭錦玲

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