▲ 賀錦麗批特朗普抗疫不力：美國每80秒就有1人亡

美國大選會在11月舉行，美國民主黨總統候選人拜登首次聯合競選拍檔賀錦麗公開亮相。賀錦麗批評總統特朗普在對抗新冠肺炎疫情上不力，令美國每80秒就有1人因為新冠肺炎死亡。拜登則指，會與賀錦麗攜手解決特朗普留下的「爛攤子」，並重建國家。

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拜登（Joe Biden）與賀錦麗（Kamala Harris）在特拉華州的威爾明頓（Wilmington）一同亮相，並發表演說。拜登表示，賀錦麗是副總統的不二之選，指身為移民後代的賀錦麗正正是「美國故事」。

賀錦麗則指，對自己可擔任拜登的副手感到自豪，並已準備好投入工作。

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在美國疫情仍然嚴峻之際，賀錦麗斥特朗普，從一開始就沒有認真對待疫情。

賀錦麗又指：

「他拒絕展開測試並逃避，對社交距離及佩戴口罩措施搖擺不定，妄想地認為自己比專家更了解，以上都是每80秒就有美國人死於新冠肺炎的原因。」

（His refusal to get testing up and running, his flip-flopping on social distancing and wearing masks, his delusional belief that he knows better than the experts — all of that is the reason and the reason an American dies of Covid-19 every 80 seconds.）

賀錦麗更指，在其他國家都相信科學之際，特朗普卻相信他在霍士新聞（Fox News）看到的「神奇療法」。

拜登則指，如果他當選，他會有一個全面的計劃來應對疫情，並扭轉這趨勢。

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責任編輯：林嘉莉