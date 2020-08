▲ 賀錦麗批特朗普抗疫不力:美國每80秒就有1人亡

美國大選會在11月舉行,美國民主黨總統候選人拜登首次聯合競選拍檔賀錦麗公開亮相。賀錦麗批評總統特朗普在對抗新冠肺炎疫情上不力,令美國每80秒就有1人因為新冠肺炎死亡。拜登則指,會與賀錦麗攜手解決特朗普留下的「爛攤子」,並重建國家。

拜登(Joe Biden)與賀錦麗(Kamala Harris)在特拉華州的威爾明頓(Wilmington)一同亮相,並發表演說。拜登表示,賀錦麗是副總統的不二之選,指身為移民後代的賀錦麗正正是「美國故事」。

賀錦麗則指,對自己可擔任拜登的副手感到自豪,並已準備好投入工作。

在美國疫情仍然嚴峻之際,賀錦麗斥特朗普,從一開始就沒有認真對待疫情。

賀錦麗又指:

「他拒絕展開測試並逃避,對社交距離及佩戴口罩措施搖擺不定,妄想地認為自己比專家更了解,以上都是每80秒就有美國人死於新冠肺炎的原因。」

(His refusal to get testing up and running, his flip-flopping on social distancing and wearing masks, his delusional belief that he knows better than the experts — all of that is the reason and the reason an American dies of Covid-19 every 80 seconds.)

賀錦麗更指,在其他國家都相信科學之際,特朗普卻相信他在霍士新聞(Fox News)看到的「神奇療法」。

拜登則指,如果他當選,他會有一個全面的計劃來應對疫情,並扭轉這趨勢。

