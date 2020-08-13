  • 30°C
香港時間 : 2020813日 (四) 13:08
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【阿里巴巴股價】阿里升逾1%　恒指公司明季檢

即市財經 11:12 2020/08/13

分享：

恒指公司將於明日（14日）公布季度檢討，阿里巴巴、美團點評為納入恒指成份股的大熱股份。

恒指公司明日公布季檢結果，新經濟股造好，阿里巴巴  （09988） 現升1.6%，報247.4元，成交額13.23億元 ；閱文 （00772） 升2.6%，報47元；眾安在線 （06060） 升1%，報43.45元；網易 （09999） 升3.4%，報147.8元；京東 （09618） 升1.6%，報244.8元。惟美團點評  （03690） 跌約0.4%，報213元。

另外，中芯 （00981） 升逾4%，報27.95元，成交額近10億元。

恒指公司將於明日（14日）公布季度檢討，阿里巴巴、美團點評為納入恒指成份股的大熱股份，藥明生物  （02269）  及中芯國際成為次要熱門，預期京東及小米  （01810）  納入的機會，則排在中芯國際之後。

相關文章：

【騰訊業績】騰訊股價績後曾破530元　一文看清券商最新點評、目標價（不斷更新）

【恒生指數】阿里巴巴美團成恒生指數成份股大熱門　傳統英資華資處弱勢　本周五將公布季檢

【hket 網上書展重量級禮品突襲】禮品總值高達$5,227！立即訂閱

8月4日起一連8個星期二晚上7：30， 八大財金名家包括：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，會於《香港經濟日報》坐陣！立即免費下載，詳情

編輯：吳敏芳

香港股票 恒生指數 阿里巴巴－SW（09988） 眾安在線（06060） 京東集團—SW（09618） 網易－S（09999）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【騰訊業績】騰訊上季經調整純利按年升28%勝預期　歐資追騰訊較美資積極（附外圍最新股價走勢分析）
【騰訊業績】騰訊上季經調整純利按年升28%勝預期　歐資追騰訊較美資積極（附外圍最新股價走勢分析）
【全球量產首部】小米透明電視售價5萬人幣　屏幕猶如透明玻璃
【全球量產首部】小米透明電視售價5萬人幣　屏幕猶如透明玻璃
【恒指夜期】騰訊ADR較港升1.3%　納指升2.1%夜期跟漲107點（不斷更新）
【恒指夜期】騰訊ADR較港升1.3%　納指升2.1%夜期跟漲107點（不斷更新）
【大家樂優惠】大家樂推買300元現金券 加送300元優惠券
【大家樂優惠】大家樂推買300元現金券 加送300元優惠券
【騰訊業績】騰訊回應美國禁令　馬化騰：WeChat、微信是不同產品（第二版）
【騰訊業績】騰訊回應美國禁令　馬化騰：WeChat、微信是不同產品（第二版）
【金價走勢】紐約期金挫近100美元　發生甚麼事？
【金價走勢】紐約期金挫近100美元　發生甚麼事？