【阿里巴巴股價】阿里升逾1% 恒指公司明季檢
即市財經 11:12 2020/08/13
恒指公司明日公布季檢結果，新經濟股造好，阿里巴巴 （09988） 現升1.6%，報247.4元，成交額13.23億元 ；閱文 （00772） 升2.6%，報47元；眾安在線 （06060） 升1%，報43.45元；網易 （09999） 升3.4%，報147.8元；京東 （09618） 升1.6%，報244.8元。惟美團點評 （03690） 跌約0.4%，報213元。
另外，中芯 （00981） 升逾4%，報27.95元，成交額近10億元。
恒指公司將於明日（14日）公布季度檢討，阿里巴巴、美團點評為納入恒指成份股的大熱股份，藥明生物 （02269） 及中芯國際成為次要熱門，預期京東及小米 （01810） 納入的機會，則排在中芯國際之後。
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編輯：吳敏芳