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【封殺TikTok】字節跳動洽印度信實集團 投資TikTok印度

即市財經 11:05 2020/08/13

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字節跳動據報正與信實集團進行早期討論

外媒TechCrunch報道，字節跳動就印度電訊巨頭Jio的母公司信實集團進行早期討論，希望信實集團可為TikTok印度提供財務支持，以挽救TikTok在印度這個最大市場的命運。字節跳動未有回應查詢。

報道指，雙方的對話於上月底開始，至今仍未達成協議。在談判進行的同時，字節跳動亦正努力挽留印度業務的主要員工，並向員工保證無意裁員；公司亦正與印度政府對話，以解決印度政府

印度政府6月底以「國安與國民隱私風險」為由，將TikTok、微信與百度等59個中國手機應用程式下架。信實集團擁有人Mukesh Ambani是印度總理穆迪的盟友，故做法被認為有助消除印度政府的憂慮；對信實集團而言，投資Tiktok可加強其與消費者的聯繫。

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編輯：謝智聰

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