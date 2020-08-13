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Facebook與Snap曾洽談收購TikTok對手Dubsmash

即市財經 11:02 2020/08/13

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Facebook與Snapchat母企Snap已暫停有關收購美國短視頻平台Dubsmash。

據外電報道，Facebook （美：FB）及Snap（美：SNAP）母企Snapchat曾與被視為TikTok競爭對手的美國短視頻平台Dubsmash就收購事宜磋商。不過，Facebook和Snap目前已經不再與Dubsmash進行收購談判。

報道引述消息人士指，Snap欣賞Dubsmash的團隊，但雙方已沒有積極商談收購事宜。就此，Dubsmash未有回應；Facebook發言人亦拒評有關消息。

Dubsmash於2014年成立，截至目前，公司通過4輪合共2000萬美元（1.56億港元）融資。

早前，美國總統特朗普要求微軟於9月15日前就收購TikTok並達成協議，以而保護TikTok美國用戶的個人數據。除了美國業務外，微軟正洽購TikTok旗下加拿大、新西蘭及澳洲的業務。

相關文章：微軟購TikTok似趁火打劫？　交易機會率據報不高於20%

路透：微軟購TikTok遇技術困難　剝離用戶資料或需時一年（第二版）

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編輯：謝卓榮

美股 Facebook（美：FB） Snap（美：SNAP） 香港 Facebook 美國 Snapchat 抖音
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