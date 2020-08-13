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【打工仔悲歌】時常深夜發文　台灣29歲FB小編疑過勞死

環球政經 11:31 2020/08/13

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網絡時代，人人全天侯瀏覽社交平台，接受不同資訊。在背後，各網站、Facebook管理人員（俗稱「小編」）經常也是全天候工作，即使深夜仍會發文。

在台灣，一名負責新北市金山區公所Facebook專頁的小編，8月4日晚在家猝死，原因懷疑是過勞。據這位小編的友人說，他常常忙到半夜才回家，從Facebook貼文發佈時間來看，也經常有超過晚上10時以後的貼文。有網民查看Facebook貼文的編輯紀錄也大多在深夜。

據台灣媒體報道，猝死的小編陳嘉緯29歲，擔任新聞聯絡人兼新媒體小組長，負責新聞聯繫、首長行程記錄，也與各課室的Facebook粉絲專頁小編群共同經營社群。瀏覽金山區公所的FB專頁，可以發現每天更新之外，有時候還會有很多活動直播、影片和合照「組圖」。

有網民翻查新北市金山區公所Facebook，在陳嘉緯猝死前的貼文，發現發出貼文及編輯紀錄的時間大多在深夜。估計是陳嘉緯身為新聞聯絡人，日間上班時間須參加會議和活動，導致晚間才有時間經營Facebook專頁。

亦有網民質疑，一個不到萬人跟隨的FB專頁，貼文內容除了有一次次活動的直播、影片和合照「組圖」，還有各種政令宣導，相信地方民眾大多數應該完全不知道，有人認為這些政績的「大外宣」只是要讓長官看到，確認地方基層「有在做事」。

新北市金山區公所Facebook專頁悼念離世同事。

當然，陳嘉緯離世與工作是否有直接的關係，很難有證據證明。而新北市市長侯友宜獲悉噩耗後，已給予慰問。

 

責任編輯：葉卓偉

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