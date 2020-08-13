恒隆陳啟宗：房地產周期致勝法　「要貪 要冷靜 尊重市場規律」

恒隆地產（00101）近年主力發展內地商業物業市場，集團董事長陳啟宗近日出席「2020博鰲房地產論壇」發表演說，題目為「歷史的周期」，談到在房地產周期致勝方法，最重要是「膽子要大，貪念要大，但冷靜不可少，尊重市場的規律」。

房地產周期較其他行業長

在演說一開始，陳啟宗直言：「周期是可預見的，凡是上去的市場都會下來，下去的市場大部分會上去。所以歷史的周期，預見性是非常非常強的，千萬不要說因為有周期就很危險，當然有危險，好處就是預見性非常強。」

他認為，房地產跟其它的行業不一樣，周期性特別強，而且是特別不可以改變，有各種各樣的需求，有剛性的需求、換房子的需求、遷移性的需求等等。

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「這些剛性的需求存在，因為房地產是一個周期非常長的行業，所以它的周期性也越來越大，單位數字很大，買一套房子就幾百萬甚至幾千萬，因此借貸一定會很多，所以也就影響了周期性。當然房地產不止是有需求，人有住的需要，還有投資的元素在裡面，還有一些投機的元素在裡面，這是我們大家都不大喜歡的。」

貪念不大就不要搞房地產

談到如何洞察地產的周期，陳啟宗表示：「除了真正的供求之外，還要知道市場周期波動特別嚴峻的是什麼，就是一個字，這個字說出來不好聽。所有搞房地產的人，有一個字形容我們是非常好的，我知道很多人都不喜歡我這樣說，但是事實確實如此，這個字就是『貪』。」

「貪的成分相當大，要是沒有貪的成分在裡面，周期不可能那麼大。凡是搞房地產的人，都是貪性大的人，你貪性不大，恐怕不會進到房地產這個領域。」

「為什麼貪呢？有很多原因，第一個是房地產的稀有性，供應是有限的，而且有非常強的地點的獨特性，差一條街就是完全不一樣的世界，所以房地產的稀有性和地點的獨特性，再加上大家說的投資、投機，都是叫人容易在這個行業裡貪婪。」

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他指出，房地產是不動產，也使很多人願意進到這個行業裡。問題是你作為一個房地產的參與者，你的貪念有多大，貪念小的人大概不會賺大錢，但是大概也不會破產。你賺的錢一定是很小的，因為你的貪念小，或者說你膽子小。

「但是膽子大可能賺大錢，也可能虧大本，破產的人大概都是貪念最多、膽子特大的人。所以關於周期這個事，需要洞見的不是周期的本身，而是參與房地產的人如何。我想在座房地產的人很少會講到關於人的問題，大家講的都是關於市場的問題」

冷靜要認清市場升跌規律

除了要貪，陳啟宗指出還要夠冷靜，才可在地產周期中找出致勝之道。他解釋，冷靜就是尊重市場規律，在貪念大、膽子大的同時，千萬不要做瘋子，還要加上相當的冷靜，相當的對市場周期的尊重，你才不會被市場淘汰掉。

關於如何冷靜，如何抓住機遇，陳啟宗介紹了自己在恒隆集團的經歷。陳啟宗在1991年接任恒隆的董事長，上來之後第一件事就是要判斷市場的周期運行到什麼位置，他當時得出的結論就是，可以買住宅土地，所以他花了大概一兩年的時間去買住宅土地。而到了1993年，陳啟宗發現住宅土地的價格開始過猛、過高，反而很多商業的物業價錢相對來說還是非常低，所以從1993年開始，他就停止購買住宅用地，轉而購買商業物業，來收租、自用。

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到了1995年，陳啟宗發現商業物業機會也不是太多，但住宅用地價格在1993至1995年間越漲越高。於是1995年之後，陳啟宗做出一個決定：什麼都不要買，土地也不買，商業物業也不買！1997年亞洲金融風暴來臨，陳啟宗在短時間內賣掉了很多商業樓宇。1999年陳啟宗又去市場買土地。

「當時沒有人敢去買，所以基本上拍賣價就是我的成交價，大概給了我15個月的買土地的好時間，後來賺的錢也確實是有不少是那時候買進的，最好的項目，一個項目的淨盈利是200億。還有其它的項目，加起來總共有三四百億的利潤。這不是銷售額，而是利潤。這些大的周期給了我非常好的大機會。」

2001年以後，陳啟宗的機遇又來了，是在中國內地。他說，「很多商業土地，在那個時段是沒人願意買的，所以從2005年之後有3年之久，我進到中國內地的商業市場去購買很多土地，現在我手上還有一些土地是1000塊一平米的樓面價，而且是省會城市的市中心。這個價格在現在是不可想像的，至少上升10倍到20倍。」

「今天大家都知道新冠肺炎病毒來了，疫情還沒有完全過去，我說凡是有不好的事情發生，都是你買地的機會，你不一定要買，但是你一定要去看，那個機會合不合乎你的需要不知道，但是總是有機會。」