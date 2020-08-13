科企入稟指特朗普涉違憲 華府稱誤解要求法院駁回

▲ 美國政府已要求法院駁回CDT的入稟

路透報道，美國政府已向法庭提出申請，指民主與技術中心（Center for Democracy and Technology, CDT）的入稟「強烈誤解」，要求法院駁回。該訴訟計對美國總統特朗普5月所頒布之限制社交媒體公司享有免責保護權的行政命令。

5月底時Twitter標註了特朗普一個關於郵寄投票可能造成「嚴重欺詐」，導致「大選被操縱」的帖文，並提醒受眾查核相關事實。其後特朗普批評Twitter威脅言論自由，並簽署行政命令，提及如果社交媒體平台編輯用戶發佈的內容，美國的通信規範法案第230條的豁免權將不適用。該法例保障社交媒體公司不會因用戶帖文內容而負上責任，同時可以刪除合法但會引起反感的內容。

由Facebook、Google等機構資助的CDT則認為，該行政命令違反了社交媒體公司根據憲法第一修正案所獲的權利，將影響美國人的網上言論自由。

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編輯：謝智聰