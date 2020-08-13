壹傳媒再挫逾4成 毛記葵涌連日遭股東減持跌27%
即市財經 16:19 2020/08/13
壹傳媒 （00282） 昨日回吐4成後，今日再挫逾4成。壹傳媒股價全日收報0.38元，跌逾41.5%，成交額逾2.7億。獨立股評人兼壹傳媒第二大股東David Webb昨表示，買入壹傳媒並不等如支持公司，而只是支持沽貨者。
另外，萬華媒體集團 （00426） 連續兩日減持毛記葵涌 （01716） ，毛記葵涌全日跌27.3%，收報0.72元，成交額1482萬元。萬華媒體亦挫21%，收報0.169元。
毛記葵涌周二（11日）升逾1倍，萬華媒體隨即披露沽出675萬股毛記葵涌，套現1,040萬元。萬華媒體周三（12日）再於股價較高時沽售150萬股，套現190萬元。
壹傳媒創辦人黎智英涉嫌違反《港區國安法》周一（10日）早上被捕。壹傳媒股價周一及周二股價急升，兩日急升11倍。黎智英昨日（12日）凌晨12時20分，獲准保釋離開旺角警署。
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