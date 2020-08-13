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壹傳媒再挫近3成　毛記葵涌連日遭股東減持跌25%

即市財經 10:01 2020/08/13

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壹傳媒創辦人黎智英涉嫌違反《港區國安法》周一（10日）早上被捕。壹傳媒股價周一及周二股價急升，兩日急升11倍。

壹傳媒 （00282） 昨日回吐4成後，今早再挫近3成。壹傳媒股價最新報0.47元，跌逾27.7%，成交額逾1億元。獨立股評人兼壹傳媒第二大股東David Webb昨表示，買入壹傳媒並不等如支持公司，而只是支持沽貨者。

另外，萬華媒體集團 （00426） 連續兩日減持毛記葵涌 （01716） ，毛記葵涌今早再挫近兩成半，最新報0.75元，成交額741萬元。萬華媒體亦挫13%，最新報0.186元。

毛記葵涌周二（11日）升逾1倍，萬華媒體隨即披露沽出675萬股毛記葵涌，套現1,040萬元。萬華媒體周三（12日）再於股價較高時沽售150萬股，套現190萬元。

壹傳媒創辦人黎智英涉嫌違反《港區國安法》周一（10日）早上被捕。壹傳媒股價周一及周二股價急升，兩日急升11倍。黎智英昨日（12日）凌晨12時20分，獲准保釋離開旺角警署。

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香港股票 毛記葵涌（01716） 壹傳媒（00282） 減持 壹傳媒

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