【騰訊業績】騰訊股價倒跌2%　一文看清券商最新點評、目標價（不斷更新）

▲ 騰訊業績後大行陸續更新對騰訊的投資評級或目標價。

騰訊 （00700） 周三公布業績，上季Non-IFRS（非國際財務報告準則）純利按年升28%至301.5億元，勝預期，當中手遊上季收入按年大增62%，遠勝市場預期的45%增長。騰訊業績會中，騰訊主席馬化騰等高層在會議中，多次重申美國行政命令只針對海外版WeChat的美國發展，內地版微信屬不同產品，周四股價早段造好，曾突破530元，惟其後轉跌，收市跌2%，報510元。

隨騰訊業績出爐，各大行也陸續更新騰訊最新投資評級和目標價。

券商 點評 滙豐證券 美國收入佔比少於2%，認為是時候回歸基本面，騰訊在遊戲組合豐富多元，令增長前景清晰；微信生態圈令廣告行業改變，提高廣告定價力；非支付業務增加有利毛利率

調升2020至22年盈利預測1%至22%，繼而更新目標價 目標價：635元 -> 655元 麥格理 手遊業務海外收入正在提升，令騰訊保持增長。

管理層對美國行政命令處之泰然，認為限令只針對海外版「WeChat」，風險和收入影響輕微，形容騰訊是「平靜的企鵝在蹦跳（The calming penguin prances on）」 目標價：610元 -> 626元 高盛 次季收入按年增速加快，由首季增26%加快至次季的29%。

對2020至22年預測大致不變，延伸額外6個月估值預測，上調目標價。 目標價：556元 -> 601元 大摩 手遊業務大增令騰訊上季業績勝預期，但隨疫情影響淡出，增長在下半年會正常化，下調第3季盈利預測5%，反映該行對騰訊毛利率走勢審慎

延伸2021年估值，以明年經調整市盈率33倍估值，相當於2015年以來25倍至45倍平均，更新目標價 目標價：500元 -> 570元 中信證券 騰訊上半年遊戲業務表現強勁、金融和企業業務逐漸恢復

上半年業績超越此前預測，上調騰訊2020年盈利預測，調整後公司2020至22年淨利潤預測4%至5%。 目標價：650元 瑞信 手機遊戲受惠王牌手遊持續強勢、海外市場擴大，增長62%勝預期，社交廣告收入增長27%，屬健康水平，惟媒體廣告按年少25%，屬負面消息

騰訊仍在評估美國行政命令影響，但管理層強調「WeChat」只在海外經營，內地經營的是「微信」

撇除《地下城與勇士》手遊版延期推、美國監管不明朗等雜音，騰訊仍具結構增長 目標價：641元 瑞銀 騰訊基本面強勁，但地緣政治仍是短期內一大不確定性

上調未來2年營收預測不多於2%；同時預計第3季手遊收入按年有4成增長、廣告業務按年增16.1%、金融科技及商業服務收入增35%

騰訊現價估值貼近近年高端，但今年盈利增長提速支持估值，估值仍合理 目標價：650元

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編輯：麥德銘