【新冠疫苗股】康希諾生物A股科創板首掛升逾一倍 較H股溢價逾倍

▲ 康希諾生物今首掛首飊升1.27倍。

內地新冠疫苗主要開發商—康希諾生物A股（滬：688185）於上海證券交易所科創板首日掛牌，康希諾A股開報470元（人民幣，下同），高見477元，較發行價為209.71元（相當233.98港元）飊1.27倍，現報400元，升91.2%，成交33億元。

康希諾生物H股 （06185） 現報202港元，跌2.7%，成交8000萬元。以A股最新價約400元，康希諾A股股價較港股溢價逾一倍。

康希諾本周公布，其研發的新冠病毒（COVID-19）疫苗展開第3期臨床試驗，受試對象約達5000人。

是次上市康希諾生物計劃集資10億元，擬用於生產基地建設、在研疫苗研發、疫苗物流體系建設以及作為流動資金。

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責任編輯：謝卓榮