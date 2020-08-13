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【新冠疫苗股】康希諾生物科創板首掛升逾8成、高見477元人幣　H股失守200元

即市財經 17:48 2020/08/13

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內地新冠疫苗開發商，康希諾生物A股首掛首飊升1.27倍。

內地新冠疫苗主要開發商—康希諾生物A股（滬：688185）於上海證券交易所科創板首日掛牌，康希諾A股開報470元（人民幣，下同），高見477元，較發行價為209.71元（相當233.98港元）飊1.27倍。康希諾生物A股收報393.1元，升87.5%，成交64.4億元。

一如中芯國際 （00981） 到A股上市後港股股價急跌，康希諾生物H股 （06185） 今日股價同樣疲弱，失守200港元，曾大跌近一成，低見187.7港元，收報198.8元，跌4.3%，成交5.3億元。以A股收市價約393.1元，康希諾A股股價較港股溢價逾1.2倍。

康希諾本周公布，其研發的新冠病毒（COVID-19）疫苗展開第3期臨床試驗，受試對象約達5000人。

是次上市康希諾生物計劃集資10億元，擬用於生產基地建設、在研疫苗研發、疫苗物流體系建設以及作為流動資金。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

相關文章：康希諾生物明日科創板上市 H股康希諾跌7%（第二版）

一文看清全球疫苗研發進展 康希諾料年產2億劑 強生啟動人體測試

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責任編輯：謝卓榮

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