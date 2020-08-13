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【iPhone12】iPhone12推遲至10月12日當周發布　蘋果概念股齊升、高偉電子曾升一成

即市財經 10:52 2020/08/13

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有消息指，iPhone 12活動將於10月12當周舉行，蘋果會在9月先發布Apple Watch 和iPad更新版。

蘋果 （美：AAPL）早前確實，新iPhone 將推遲數周發布推出。知名爆料達人Jon Prosser於Twitter表示，蘋果將於10月12日當周舉行iPhone 12活動，預計當周預訂，隨後一周開始發貨。至於iPhone 12 Pro將於11月預訂及發貨。

另外，他又表示，蘋果將於9月7日當周，通過新聞稿發布Apple Watch和新款iPad。

香港上市的蘋果供應鏈或概念股齊升，高偉電子 （01415） 曾升一成，最新升8%，比亞迪電子 （00285） 升4.9%，舜宇光學 （02382） 升3%，瑞聲科技 （02018） 反跌0.2%。

市場估計新一代iPhone將是蘋果首款5G電話。有分析員認為，隨着新一代iPhone推出，可能成為蘋果新超級周期（super cycle）的開始，大量蘋果果迷或會換機。

【iPhone 12】蘋果證實推遲數周發布新iPhone　季績勝預期瑞聲升逾4%

【蘋果業績】蘋果季度收入升11%遠超預期　宣布股份1拆4

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責任編輯：梁浩碩

美股 蘋果（Apple，美：AAPL） Apple iPhone Apple Watch iPad
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