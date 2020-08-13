【iPhone12】iPhone12推遲至10月12日當周發布　蘋果概念股齊升

▲ 有消息指，iPhone 12活動將於10月12當周舉行，蘋果會在9月先發布Apple Watch 和iPad更新版。

蘋果 （美：AAPL）早前確實，新iPhone 將推遲數周發布推出。知名爆料達人Jon Prosser於Twitter表示，蘋果將於10月12日當周舉行iPhone 12活動，預計當周預訂，隨後一周開始發貨。至於iPhone 12 Pro將於11月預訂及發貨。

另外，他又表示，蘋果將於9月7日當周，通過新聞稿發布Apple Watch和新款iPad。

香港上市的蘋果供應鏈或概念股齊升，高偉電子 （01415） 升5%，比亞迪電子 （00285） 升3.6%，舜宇光學 （02382） 升2.6%，瑞聲科技 （02018） 升0.5%。

市場估計新一代iPhone將是蘋果首款5G電話。有分析員認為，隨着新一代iPhone推出，可能成為蘋果新超級周期（super cycle）的開始，大量蘋果果迷或會換機。

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責任編輯：梁浩碩