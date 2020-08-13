【港股市況】恒生指數午後續反覆上落　券商股向上（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美股上升，新冠肺炎疫苗有新進展，推動市場氣氛，道指升289點。恒生指數開報25490點，升246點，其後在騰訊 （00700） 、滙豐 （00005） 倒跌下，大市早段升幅收窄，恒指半日跌30點。

焦點新聞：

【WVR染藍】中金：阿里巴巴、美團及安踏最大機會「染藍」 納入料獲157億元被動資金追入

【中芯康希諾】港股科創板上市反成見頂訊號 中芯北水持倉減近兩成 未來哪些股份要「回A」？

【騰訊業績】騰訊回應美國禁令 馬化騰：WeChat、微信是不同產品（第二版）

【美國制裁】摩通直接問銀行 如何應對美國制裁中港官員

即市走勢：

【15︰00】內地股市個別發展，上證升近0.1%；深證跌0.1%；創業板指跌近0.5%

【14︰53】思摩爾 （06969） 升幅擴大至逾7%，高見38.25元。思摩爾為昨日北水淨買入最多第2大個股。

【14︰50】壹傳媒 （00282） 續尋日內低位，壹傳媒跌近44%，低見0.36元，成交2.4億元。

【14︰36】深藍科技 （01950） 遭洗倉，股價瀉8成，破底低見0.3元，成交近1.3億元。深藍科技日前發盈警，預期截至6月30日止中期虧損約620萬元人民幣，去年同期溢利約1020萬元人民幣。

【14︰02】泰昇 （00687） 升近1.7倍，高見1.07元，成交2838萬元。

【13︰57】泰昇 （00687） 升逾1倍高見0.87元，觸發市調機制。

【13︰53】港股繼續承接今早反覆上落走勢，恒生最新跌29點，報25215點。

【13︰49】報導指中國計劃將國內券商第一創業與首創證券合併，中信証券 （06030） 、海通證券 （06837） 、廣發証券 （01776） 升逾1% 。

【券商合併】行業再傳合併 內地券商股午後異動

【13︰33】滙豐 （00005） 跌幅收窄至0.6%，報35.55元；騰訊 （00700） 跌1.1%，報515元。

【13︰24】大市午後再度轉升，恒指升3點，報25247點。

【13︰20】太古 （00019） 績後升逾1%。太古上半年盈轉虧，基本虧損54.85億元，經常性基本虧損1.23億元。計及投資物業公平值變動則錄淨虧損77.37億元。

【業績】太古半年盈轉虧中期息減48%至0.7元 海洋服務部虧損再擴大

【13︰16】美團點評 （03690） 午後升1.4%，阿里巴巴 （09988） 升近2%，小米 （01810） 升1.3%。

【13︰00】恒指午後初段跌約40點，報25203點。

【12︰43】華人置業 （00127） 公布中期業績，上半年收入按年跌17.5%至2.23億元，期內少賺7%至7.86億元，派中期息每股1仙，按年持平。

【業績公布】華置上半年純利跌7% 派中期息每股1仙按年持平

【12︰42】禪遊科技 （02660） 上半年經調整淨利潤升51.9%至1.33億元（人民幣，下同），收入升52.1%至4.68億元，不派息。

【業績】禪遊科技半年經調整淨利潤升51.9%不派息 月活躍用戶升七成

【12︰41】恒指黑期於港股休市時段升約10點，報25240點。

【12︰35】光大國際 （00257） 上半年純利增15%至30.3億元，而除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）按年增長16%至63.7億元，派中期息每股14仙，按年增加8%。

【業績】光大國際中期純利升15% 派息增8%

【12︰29】太古地產 （01972） 上半年基本溢利大跌80%至37.53億元，若撇除去年上半年出售投資物業權益的經常性基本溢利則跌9%至37.02億元，第一次中期息增加3%至0.3元。

【收租股】太古地產半年經常性基本溢利跌9% 息升3%至0.3元

【12︰21】銀河娛樂 （00027） 公布，上半年淨收益跌76%至62.23億元，EBITDA虧損10.87億元，去年同期賺83.15億元﹐暫停派息。

【銀娛業績】銀娛半年EBITDA虧損11億 不派息

【12︰19】聯想 （00992） 首財季多賺31%，純利達2.13億美元，每股盈利1.8美仙。

【業績】聯想首財季多賺31% 經營活動現金流改善4.6億美元

【12︰00】恒生指數半日倒跌30點，中午收報25213點。國指升48點，中午收報10263點。主板成交653億元。騰訊 （00700） 、滙豐 （00005） 跌逾1%。聯通 （00762） 、創科 （00669） 績後造好，分別升近23%及10%。

【11︰44】港股中午收市前跌幅略為擴大，恒指跌63點，報25181點。

【11︰38】阿里巴巴 （09988） 升近2%，高見251元；美團點評 （03690） 升近0.5%，高見220元；小米 （01810） 升1.9%，高見15.48元。

【阿里巴巴股價】阿里升逾1% 恒指公司明季檢

【11︰30】內地股市半日偏軟，上證半日平收；深證跌0.2%；創業板指跌近0.8%。

【11︰12】聯想 （00992） 將於今日公布業績，股價績前造好升近3%，高見5.07元。

【11︰12】聯通 （00762） 績後升逾21%，高見5.59元；中移動 （00941） 績前造好，升逾4%，高見60.3元；中電信 （00728） 升近9%，高見2.62元。

【11︰06】大市繼續反覆上落，中移動 （00941） 、創科 （00669） 撐市，2股貢獻大市83點。

【10︰50】騰訊 （00700） 跌幅大至1.2%，低見514元。

【騰訊業績】騰訊股價績後曾破530元 一文看清券商最新點評、目標價（不斷更新）

【10︰47】大市再度轉跌，恒生指數跌約20點，報25222點。

【10︰38】壹傳媒 （00282） 跌幅擴至逾4成，低見0.36元。

【10︰35】舜宇 （02382） 升逾3%；瑞聲 （02018） 升近0.9%。知名爆料達人Jon Prosser於Twitter表示，蘋果將於10月12日當周舉行iPhone 12活動，預計當周預訂，隨後一周開始發貨。

【iPhone12】iPhone12推遲至10月12日當周發布 蘋果概念股齊升

【10︰24】恒生指數轉升近20點，報25263點。

【10︰17】中資電訊股逆市造好，聯通 （00762） 升逾18%；中電信 （00728） 升逾8%；中移動 （00941） 升近4%。

【10︰13】港股倒跌近50點。恒生指數報25197點，跌47點。

【10︰11】聯通 （00762） 升幅擴大至2成，高見5.5元。

【10︰02】萬華媒體集團 （00426） 連續兩日減持毛記葵涌 （01716） ，毛記葵涌再挫24%；萬華媒體亦挫13%。

毛記葵涌遭萬華媒體減持 兩日累套1230萬（第二版）

【10︰01】康希諾生物 （06185） 跌幅擴大至近8%，低見187.7元。

【新冠疫苗股】康希諾生物A股科創板首掛升逾一倍 較H股溢價逾倍

【10︰00】恒生指數升17點，報25261點。

【09︰59】滙豐 （00005） 倒跌1.1%，低見35.1元。

【09︰56】大市轉跌，恒指跌1點。

【09︰54】騰訊 （00700） 、友邦 （01299） 分別倒跌0.4%，大市升幅縮窄至不足10點。

【09︰51】國泰 （00293） 回吐逾2%，低見5.62元。

機場管理局表示，於周六（8月15日）起至10月15日期間，由中國內地機場出發的旅客，可經香港國際機場轉機／過境到其他航點，前往中國內地各目的地的轉機/過境服務仍然暫停。

【航空告急】香港機場周六起復辦內地機場出境轉機 國泰昨炒起後今升幅溫和（第二版）

【09︰46】大市升幅收窄至不足100點，恒指報25322點，升78點。

【09︰45】聯通 （00762） 績後造好，升幅擴大至13%，高見5.3元。

【09︰40】康希諾 （06185） 股價逆市跌1.6%。康希諾今日在科創板交易，開市大升1.24倍至每股470元人民幣。

【09︰37】創科實業 （00669） 績後升逾7%，破頂高見91.75元。創科上半年多賺16.3%至3.3億美元，中期息按年增17.8%至6.82仙。

創科破頂升近7% 中期多賺16%中期息增17%至6.82仙

【09︰35】大市早段升幅收窄至約100點。恒生指數報25353點，升109點。

【09︰34】壹傳媒 （00282） 再挫3成，報0.45元，低見0.42元。

【09︰30】聯通 （00762） 股價績前造好，高開7.2%，開報4.9元。聯通上半年純利按年增10.1%至76億元人民幣；期內收入按年增長3.8%至1,504.0億元人民幣，不派中期息。

【聯通業績】聯通績後升逾7% 中期多賺1成不派中期息 稱已有預備方案應對美國打壓（第二版）

【09︰25】明日將公布恒指季檢結果，阿里巴巴 （09988） 升1.8%；美團點評 （03690） 升近3%；小米 （01810） 升1.3%。

【09︰24】思捷環球 （00330） 逆市跌逾2%。思捷預告截至6月底財年錄得除利息及稅項前虧損約34億元，去年同期為20.8億元；財年淨虧損約39億元，去年同期淨虧損21.44億元。

【ESPRIT】思捷環球財年巨虧39億 最新市值僅17億

【09︰20】恒生指數開報25490點，升246點。騰訊 （00700） 績後升1.4%，友邦 （01299） 升2.9%。

【騰訊業績】騰訊上季經調整純利按年升28%勝預期 歐資追騰訊較美資積極（附外圍最新股價走勢分析）

【09︰16】人民幣兌美元中間價報6.9429，上調168點子。

【09︰14】即月期指開報25382點，升147點或近0.6%。

【09︰04】人行今日開展1500億元人民幣逆回購操作，當日實現淨投放1500億元人民幣。

【08︰35】恒指黑期升約160點，報25392點；道指期貨升47點，報27913點。

【08︰10】MSCI公布季檢結果，微創醫療 （00853） 由香港小型股指數轉為MSCI香港指數，新創建 （00659） 遭剔走，改為納入小型股指數。

MSCI公布季檢 微創醫療獲納入香港指數、新創建遭剔走

【07︰45】新股本地模板承造商智勤控股 （09913） 公布招股結果，每股0.52元下限定價，為招股價下限，公開發售部分超額認購18.15倍，1手中籤率80.01%。

【新股IPO】智勤曾鬧招股書字眼風波超購18倍 1手中籤率80%（附招股結果）

【07︰30】道指收報27976點，升289點或1.1%。標指收報3380點，升46點或1.4%，距離收市紀錄高位僅差8點；納指收報11012點，升229點或2.1%。

港股ADR收報25373點，升128點或0.5%。恒指夜期收報25342點，升107點，高水98點。

道指升289點港股ADR升128點 紐約期金回穩升0.1%

【hket 網上書展重量級禮品突襲】禮品總值高達$5,227！立即訂閱



8月4日起一連8個星期二晚上7：30， 八大財金名家包括：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，會於《香港經濟日報》坐陣！立即免費下載，詳情

責任編輯：梁浩碩