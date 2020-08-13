  • 27°C
香港時間 : 2020814日 (五) 00:55
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【恒指夜期】特朗普再出言威脅　恒指夜期仍升67點（不斷更新）

即市財經 22:39 2020/08/13

分享：

港股市況不斷更新

美股上升，新冠肺炎疫苗有新進展，推動市場氣氛，道指升289點。恒生指數開報25490點，升246點，其後在騰訊 （00700） 、滙豐 （00005） 倒跌下，大市升幅收窄，恒指最終收跌13點，恒生指數收報25230點。夜期窄幅波動，高低波幅約110點，截至昨上10時半仍不足1萬張。

焦點新聞：

【WVR染藍】中金：阿里巴巴、美團及安踏最大機會「染藍」　納入料獲157億元被動資金追入

【中芯康希諾】港股科創板上市反成見頂訊號　中芯北水持倉減近兩成　未來哪些股份要「回A」？

【騰訊業績】騰訊回應美國禁令　馬化騰：WeChat、微信是不同產品（第二版）

【美國制裁】摩通直接問銀行　如何應對美國制裁中港官員

即市走勢：

【22︰30】特朗普接受FOX新聞指，如果香港是由中國，而並非由數以千計的天才去管理，香港就永遠不會取得成功，香港市場將會go to hell，無人會做生意。新聞播出約1小時，夜期未見異動，升67點，報25195點，低水36點。

【22︰14】恒指夜期報25209點，升81點，低水22點。

【21︰30】美股反覆，道指開市跌逾百點，納指則微彈；恒指夜期報25215點，升87點，低水16點。

【20︰35】美國新一周首領失業救濟金人數少過預期，恒指升幅擴大，報25221點，升93點，低水10點。

【20︰05】恒指夜期升79點，報25207點，低水24點。

【19︰30】恒指夜期報25197點，升69點，低水34點。

【19︰10】中電旗下龍鼓灘發電廠飯堂廚房一名員工確診

【新冠肺炎】中電旗下龍鼓灘發電廠飯堂廚房一名員工確診　同一飯堂員工未受感染

【18︰45】惠理半年純利減半至1.25億元

【業績】惠理半年純利減半至1.25億元　資產淨贖回169億元

【18︰00】恒指夜期報25168點，升40點，低水63點。

【17︰00】網易上季經調整盈利按年升33%勝預期

【網易業績】網易上季經調整盈利按年升33%勝預期 季度股息0.46元

【16︰30】即月期指收報25128點，跌107點或0.4%，低水103點。

【16︰10】恒生指數跌13點，報25230點。國指跑贏升29點，收報10244點。主板成交1165億元。騰訊 （00700） 績後高開倒跌2%。中資電訊股造好，聯通 （00762） 績後升逾25%，中電信 （00728） 升逾1成，中移動 （00941） 升逾3%。

【15︰52】騰訊 （00700） 尾市跌2%，跌至日內低位510元。

【15︰52】細股價熱炒，泰昇 （00687） 升近2倍，破頂高見1.31元；正道 （01188） 亦升近1.2倍，報0.035元；霸王 （01338） 升85%，報0.167元。

【15︰29】港股臨近尾市跌幅擴大，恒指跌近80點，報25164點。

【15︰00】內地股市個別發展，上證升近0.1%；深證跌0.1%；創業板指跌近0.5%

【14︰53】思摩爾 （06969） 升幅擴大至逾7%，高見38.25元。思摩爾為昨日北水淨買入最多第2大個股。

【14︰50】壹傳媒 （00282） 續尋日內低位，壹傳媒跌近44%，低見0.36元，成交2.4億元。

【黎智英被捕】壹傳媒首日抽升背後持倉曝光　中資行成買貨主力

【14︰36】深藍科技 （01950） 遭洗倉，股價瀉8成，破底低見0.3元，成交近1.3億元。深藍科技日前發盈警，預期截至6月30日止中期虧損約620萬元人民幣，去年同期溢利約1020萬元人民幣。

【14︰02】泰昇 （00687） 升近1.7倍，高見1.07元，成交2838萬元。

【13︰57】泰昇 （00687） 升逾1倍高見0.87元，觸發市調機制。

【13︰53】港股繼續承接今早反覆上落走勢，恒生最新跌29點，報25215點。

【13︰49】報導指中國計劃將國內券商第一創業與首創證券合併，中信証券 （06030） 、海通證券 （06837） 、廣發証券 （01776） 升逾1% 。

【券商合併】行業再傳合併　內地券商股午後異動

【13︰33】滙豐 （00005） 跌幅收窄至0.6%，報35.55元；騰訊 （00700） 跌1.1%，報515元。

【13︰24】大市午後再度轉升，恒指升3點，報25247點。

【13︰20】太古  （00019） 績後升逾1%。太古上半年盈轉虧，基本虧損54.85億元，經常性基本虧損1.23億元。計及投資物業公平值變動則錄淨虧損77.37億元。

【業績】太古半年盈轉虧中期息減48%至0.7元　海洋服務部虧損再擴大

【13︰16】美團點評 （03690） 午後升1.4%，阿里巴巴 （09988） 升近2%，小米 （01810） 升1.3%。

【13︰00】恒指午後初段跌約40點，報25203點。

【12︰43】華人置業  （00127）  公布中期業績，上半年收入按年跌17.5%至2.23億元，期內少賺7%至7.86億元，派中期息每股1仙，按年持平。

【業績公布】華置上半年純利跌7% 派中期息每股1仙按年持平

【12︰42】禪遊科技  （02660）  上半年經調整淨利潤升51.9%至1.33億元（人民幣，下同），收入升52.1%至4.68億元，不派息。

【業績】禪遊科技半年經調整淨利潤升51.9%不派息　月活躍用戶升七成

【12︰41】恒指黑期於港股休市時段升約10點，報25240點。

【12︰35】光大國際  （00257）  上半年純利增15%至30.3億元，而除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）按年增長16%至63.7億元，派中期息每股14仙，按年增加8%。

【業績】光大國際中期純利升15% 派息增8%

【12︰29】太古地產  （01972）  上半年基本溢利大跌80%至37.53億元，若撇除去年上半年出售投資物業權益的經常性基本溢利則跌9%至37.02億元，第一次中期息增加3%至0.3元。

【收租股】太古地產半年經常性基本溢利跌9%　息升3%至0.3元

【12︰21】銀河娛樂  （00027）  公布，上半年淨收益跌76%至62.23億元，EBITDA虧損10.87億元，去年同期賺83.15億元﹐暫停派息。

【銀娛業績】銀娛半年EBITDA虧損11億　不派息

【12︰19】聯想  （00992）  首財季多賺31%，純利達2.13億美元，每股盈利1.8美仙。

【業績】聯想首財季多賺31%　經營活動現金流改善4.6億美元

【12︰00】恒生指數半日倒跌30點，中午收報25213點。國指升48點，中午收報10263點。主板成交653億元。騰訊 （00700） 、滙豐 （00005） 跌逾1%。聯通 （00762） 、創科 （00669） 績後造好，分別升近23%及10%。

【11︰44】港股中午收市前跌幅略為擴大，恒指跌63點，報25181點。

【11︰38】阿里巴巴 （09988） 升近2%，高見251元；美團點評 （03690） 升近0.5%，高見220元；小米 （01810） 升1.9%，高見15.48元。

【阿里巴巴股價】阿里升逾1%　恒指公司明季檢

【11︰30】內地股市半日偏軟，上證半日平收；深證跌0.2%；創業板指跌近0.8%。

【11︰12】聯想 （00992） 將於今日公布業績，股價績前造好升近3%，高見5.07元。

【11︰12】聯通 （00762） 績後升逾21%，高見5.59元；中移動 （00941） 績前造好，升逾4%，高見60.3元；中電信 （00728） 升近9%，高見2.62元。

【11︰06】大市繼續反覆上落，中移動 （00941） 、創科 （00669） 撐市，2股貢獻大市83點。

【10︰50】騰訊 （00700） 跌幅大至1.2%，低見514元。

【騰訊業績】騰訊股價績後曾破530元　一文看清券商最新點評、目標價（不斷更新）

【10︰47】大市再度轉跌，恒生指數跌約20點，報25222點。

【10︰38】壹傳媒 （00282） 跌幅擴至逾4成，低見0.36元。

【10︰35】舜宇 （02382） 升逾3%；瑞聲 （02018） 升近0.9%。知名爆料達人Jon Prosser於Twitter表示，蘋果將於10月12日當周舉行iPhone 12活動，預計當周預訂，隨後一周開始發貨。

【iPhone12】iPhone12推遲至10月12日當周發布　蘋果概念股齊升

【10︰24】恒生指數轉升近20點，報25263點。

【10︰17】中資電訊股逆市造好，聯通 （00762） 升逾18%；中電信 （00728） 升逾8%；中移動 （00941） 升近4%。

【10︰13】港股倒跌近50點。恒生指數報25197點，跌47點。

【10︰11】聯通 （00762） 升幅擴大至2成，高見5.5元。

【10︰02】萬華媒體集團  （00426）  連續兩日減持毛記葵涌  （01716）  ，毛記葵涌再挫24%；萬華媒體亦挫13%。

毛記葵涌遭萬華媒體減持 兩日累套1230萬（第二版）

【10︰01】康希諾生物 （06185） 跌幅擴大至近8%，低見187.7元。

【新冠疫苗股】康希諾生物A股科創板首掛升逾一倍 較H股溢價逾倍

【10︰00】恒生指數升17點，報25261點。

【09︰59】滙豐 （00005） 倒跌1.1%，低見35.1元。

【09︰56】大市轉跌，恒指跌1點。

【09︰54】騰訊 （00700） 、友邦 （01299） 分別倒跌0.4%，大市升幅縮窄至不足10點。

【09︰51】國泰 （00293） 回吐逾2%，低見5.62元。

機場管理局表示，於周六（8月15日）起至10月15日期間，由中國內地機場出發的旅客，可經香港國際機場轉機／過境到其他航點，前往中國內地各目的地的轉機/過境服務仍然暫停。

【航空告急】香港機場周六起復辦內地機場出境轉機　國泰昨炒起後今升幅溫和（第二版）

【09︰46】大市升幅收窄至不足100點，恒指報25322點，升78點。

【09︰45】聯通 （00762） 績後造好，升幅擴大至13%，高見5.3元。

【09︰40】康希諾 （06185） 股價逆市跌1.6%。康希諾今日在科創板交易，開市大升1.24倍至每股470元人民幣。

【09︰37】創科實業  （00669） 績後升逾7%，破頂高見91.75元。創科上半年多賺16.3%至3.3億美元，中期息按年增17.8%至6.82仙。

創科破頂升近7%　中期多賺16%中期息增17%至6.82仙

【09︰35】大市早段升幅收窄至約100點。恒生指數報25353點，升109點。

【09︰34】壹傳媒 （00282） 再挫3成，報0.45元，低見0.42元。

【09︰30】聯通  （00762） 股價績前造好，高開7.2%，開報4.9元。聯通上半年純利按年增10.1%至76億元人民幣；期內收入按年增長3.8%至1,504.0億元人民幣，不派中期息。

【聯通業績】聯通績後升逾7%　中期多賺1成不派中期息　稱已有預備方案應對美國打壓（第二版）

【09︰25】明日將公布恒指季檢結果，阿里巴巴 （09988） 升1.8%；美團點評 （03690） 升近3%；小米 （01810） 升1.3%。

【09︰24】思捷環球  （00330） 逆市跌逾2%。思捷預告截至6月底財年錄得除利息及稅項前虧損約34億元，去年同期為20.8億元；財年淨虧損約39億元，去年同期淨虧損21.44億元。

【ESPRIT】思捷環球財年巨虧39億 最新市值僅17億

【09︰20】恒生指數開報25490點，升246點。騰訊 （00700） 績後升1.4%，友邦 （01299） 升2.9%。

【騰訊業績】騰訊上季經調整純利按年升28%勝預期　歐資追騰訊較美資積極（附外圍最新股價走勢分析）

【09︰16】人民幣兌美元中間價報6.9429，上調168點子。

【09︰14】即月期指開報25382點，升147點或近0.6%。

【09︰04】人行今日開展1500億元人民幣逆回購操作，當日實現淨投放1500億元人民幣。

【08︰35】恒指黑期升約160點，報25392點；道指期貨升47點，報27913點。

【08︰10】MSCI公布季檢結果，微創醫療  （00853）  由香港小型股指數轉為MSCI香港指數，新創建  （00659）  遭剔走，改為納入小型股指數。

MSCI公布季檢　微創醫療獲納入香港指數、新創建遭剔走

【07︰45】新股本地模板承造商智勤控股  （09913） 公布招股結果，每股0.52元下限定價，為招股價下限，公開發售部分超額認購18.15倍，1手中籤率80.01%。

【新股IPO】智勤曾鬧招股書字眼風波超購18倍　1手中籤率80%（附招股結果）

【07︰30】道指收報27976點，升289點或1.1%。標指收報3380點，升46點或1.4%，距離收市紀錄高位僅差8點；納指收報11012點，升229點或2.1%。

港股ADR收報25373點，升128點或0.5%。恒指夜期收報25342點，升107點，高水98點。

道指升289點港股ADR升128點　紐約期金回穩升0.1%

【hket 網上書展重量級禮品突襲】禮品總值高達$5,227！立即訂閱 
 
8月4日起一連8個星期二晚上7：30， 八大財金名家包括：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，會於《香港經濟日報》坐陣！立即免費下載，詳情

責任編輯：梁浩碩

香港股票 思摩爾國際（06969） 太古股份公司 A（00019） 銀河娛樂（00027） 中國光大國際（00257） 瑞聲科技（02018） 舜宇光學科技（02382） 中國電信（00728） 中國移動（00941） 萬華媒體（00426）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【騰訊業績】騰訊回應美國禁令　馬化騰：WeChat、微信是不同產品（第二版）
【騰訊業績】騰訊回應美國禁令　馬化騰：WeChat、微信是不同產品（第二版）
【黎智英被捕】壹傳媒首日抽升背後持倉曝光　中資行成買貨主力（第三版）
【黎智英被捕】壹傳媒首日抽升背後持倉曝光　中資行成買貨主力（第三版）
鴻海澄清「中國世界工廠時代結束」論 指「彭博過度解讀、標題誤導」（第二版）
鴻海澄清「中國世界工廠時代結束」論 指「彭博過度解讀、標題誤導」（第二版）
【大家樂優惠】大家樂推買300元現金券 加送300元優惠券
【大家樂優惠】大家樂推買300元現金券 加送300元優惠券
【恒指夜期】特朗普再出言威脅　恒指夜期仍升67點（不斷更新）
【恒指夜期】特朗普再出言威脅　恒指夜期仍升67點（不斷更新）
【金價走勢】紐約期金挫近100美元　發生甚麼事？
【金價走勢】紐約期金挫近100美元　發生甚麼事？