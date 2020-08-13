▲ 【疫情焦點】全球累計逾2083萬確診 美國累計535萬

新冠肺炎疫情全球蔓延全球大流行，根據各政府與相關機構資料庫的數據顯示，截至8月13日早上8時15分，全球累計20,835,024宗新冠肺炎確診病例，較上日增加176,989宗；死亡人數達751,820人，較上日增加3,741人。

地區 新增確診 確診累積 死亡個案 美國 37,862 5,359,629 169,128 意大利 0 251,713 35,225 西班牙 3,172 376,864 28,579 法國 2,524 244,061 30,375 德國 1,096 220,859 9,276 中國 2 84,739 4,634 香港 0 4,244（確診/疑似） 63

‧ 新個案為每日新增的確診病例，以 00：00am （GMT+8） 作每日的基數。

‧ 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。

資料來源：各政府與相關機構資料庫

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責任編輯：梁浩碩