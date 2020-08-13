【疫情焦點】全球累計逾2083萬確診 美國累計535萬
即市財經 08:25 2020/08/13
新冠肺炎疫情全球蔓延全球大流行，根據各政府與相關機構資料庫的數據顯示，截至8月13日早上8時15分，全球累計20,835,024宗新冠肺炎確診病例，較上日增加176,989宗；死亡人數達751,820人，較上日增加3,741人。
|地區
|新增確診
|確診累積
|死亡個案
|美國
|37,862
|5,359,629
|169,128
|意大利
|0
|251,713
|35,225
|西班牙
|3,172
|376,864
|28,579
|法國
|2,524
|244,061
|30,375
|德國
|1,096
|220,859
|9,276
|中國
|2
|84,739
|4,634
|香港
|0
|4,244（確診/疑似）
|63
‧ 新個案為每日新增的確診病例，以 00：00am （GMT+8） 作每日的基數。
‧ 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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責任編輯：梁浩碩