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道指升289點港股ADR升128點　紐約期金回穩升0.1%

即市財經 07:20 2020/08/13

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道指升289點港股ADR升128點　紐約期金回穩升0.1%

道指升289點
美股上升，新冠肺炎疫苗有新進展，俄羅斯首批疫苗將在兩周內推出，美國總統特朗普宣布與Moderna達成採購1億劑疫苗的協議，推動市場氣氛，道指收報27976點，升289點或1.1%。標指收報3380點，升46點或1.4%，距離收市紀錄高位僅差8點；納指收報11012點，升229點或2.1%。

港股ADR升128點
港股ADR收報25373點，升128點或0.5%。恒指夜期收報25342點，升107點，高水98點。

原油價格升逾2%
原油價格上升，美國上周原油庫存減少450萬桶，減幅較預期為大，紐約期油收報42.67美元，升1.06美元或2.6%；布蘭特期油收報45.43美元，升0.93美元或2.1%。

美滙據數跌0.2%
美滙指數偏軟，報93.42，跌0.2%。歐元兌美元報1.1786；美元兌日圓報106.87。

美國10年期債息報0.67厘。

紐約期金升0.1%
金價急挫後略為回穩，紐約期金收報1949美元，升2.7美元或0.1%。現貨金於1914美元水平。

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責任編輯：梁浩碩

欄名 : 金股滙行情

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