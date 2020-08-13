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【美股收市】疫苗報喜 道指漲289點標指撲新高 納指彈2%

即市財經 04:13 2020/08/13

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新冠肺炎疫苗有新進展，俄羅斯首批疫苗將在兩周內推出，率先為醫生接種，10月將大規模應用 ; 美國總統特朗普宣布與Moderna（美：MRNA）達成採購1億劑疫苗的協議，利好消息刺激美股周二重拾升勢，標指撲新高，納指彈2%，道指曾重越28000關。
 道指收報27976點，升289點或1.1%；納指收報11012點，升229點或2.1%。標指收報3380點，升46點或1.4%，距離僅差2月所創的收市紀錄高位3386點僅差8點；標指盤中曾觸及3387點，逼近即市歷史高位3393點。

大型科技股領漲，繼蘋果（美：AAPL）宣布1拆4後，電動車公司特斯拉（美：TSLA）亦宣布將股份1拆5，8月31日生效，其股價爆升13%。蘋果公司升3.3%；亞馬遜、Facebook分別收漲2.7%和1.5%。
盡管美國新刺激計劃談判僵局未破，財政部長姆欽（ Steven Mnuchin ）周三再次推動實施規模更加有限的下一輪刺激計劃。與此同時，藥廠Moderna與美國政府達成15億美元協議，股價升0.8%。瑞銀表示，如果疫苗能在明年開始量產，在貨幣與財政政策刺激下，可望能推升經濟活動在2022年以前重回疫情爆發前水平。
美國消費物價指數(CPI)連續第二個月上升，7月漲0.6%，高於市場預期的0.4%，因為汽車、服裝等產品和服務價格有所回升。不計食物和能源的核心CPI升0.6%，是1991年來最大升幅。
最新數據顯示，投資者對美國國債需求強勁，美國財政部公布，已完成出售380億美元10年期國債，金額創同年期國債單次銷售紀錄新高。

黃金價格近日巨震，在低位仍見支持 ; 現貨金價每盎司報1913美元，升1.4美元，但仍較前日高位累跌162美元 。在金價劇烈波動之際，美滙指數繼續窄幅上落，於93.3至94徘徊。

憧憬經濟重啟帶動需求，油價做好，紐約9月期油收報42.67美元，升2.6%；布蘭特期油收報45.43美元，升2.1%。

油組最新公布的月報估計，全球今年每日原油需求減幅為906萬桶，高於前一月895萬桶的預測。油組指下半年原油需求前景，端視疫情會否出現第二波爆發。

責任編輯：柯志宏

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疫情 美股 姆欽 特朗普 布蘭特期油 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數 美滙指數 標準普爾500指數 Moderna（美：MRNA）

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