【世界500強】碧桂園有幾強先可以登上全球房企之首? 就係全年收入去到呢個天文數字

內地新冠肺炎疫情緩和，樓市火速反彈，市場研究機構克而瑞的數據顯示，7月份內地百強房企銷售達9,386.4億元人民幣，按年增25.7%；而首七個月房企整體銷售按年增長2.7%，自年初以來首次轉正，數據反映內房銷售持續復甦。

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其中房地產龍頭企業碧桂園 （02007）早前公布，7月份合約簽約銷售額為542.8億元人民幣，按年增27.5%，公司合同銷售建築面積約637萬平方米，按年增達33.4%，可見其銷售表現優於大市。

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美國商業雜誌《財富》日前剛公布2020年世界500強排行榜，排行榜以收入計算全球最強的全球大型公司。今年共有133家內地企業上榜世界500強榜單，上榜企業數量居全球第一。從行業看，今年上榜名單共有5家內地房地產公司，其中碧桂園位列第147位，較去年的177位上升30位，成為排行榜中上升最快的企業。

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同時，碧桂園也是連續第四年上榜《財富》世界500強，排名也是高居全球上榜房地產企業的首位。數據顯示，2019年碧桂園收入達到703.35億美元（約5,933億港元），同比增長22.7%；利潤達到57.25億美元（約447億港元），同比增長9.4%。資產收益率（ROE）達26.2%，居世界500強房企首位。盡管今年初至今全球遭受新冠肺炎疫情衝擊，但碧桂園於今年1至7月累計銷售金額達3,212.3億元人民幣，穩居行業領先地位。

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