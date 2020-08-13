Uber：難視司機為僱員 可能暫停加州業務運作

網上叫車平台Uber 行政總裁霍斯勞沙希（Dara Khosrowshahi）表示，如果法院不推翻最近「要求Uber將司機歸類為全職員工」的裁決，該公司在加州的服務可能會暫時關閉幾個月時間，直至11月。

美國加州法院本周一頒布禁制令，禁止Uber和同業Lyft將旗下司機視為獨立承包商，以保障員工權益。如果將司機視為僱員，召車平台必須向司機提供僱員福利，包括失業救助。

法院裁定Uber和Lyft必須視司機為正式僱員，禁令將會在10日後生效。對於該裁決，Uber和Lyft可在未來一周內進行上訴，兩家公司均表示會提上訴。

霍斯勞沙希接受MSNBC訪問時稱，如果上訴失利，將選擇暫停加州業務運作至11月。加州選民在11月總統大選投票時，將一併就是否豁免網上平台送貨員及司機被視為僱員的法案進行公民表決。

霍斯勞沙希指法例威脅着通過大幅增加公司的支出，來關閉零工經濟（Gig Economy）。

如果上訴被駁回，那麼Uber只能指望投票人對「22號法案」（Proposition 22）的投票表決，後者可免除基於App的運輸和遞送公司的司機被視為員工。如最終仍需執行法院的該裁決，則意味著Uber和Lyft需要為司機提供各項福利和失業保險。

根據三藩市州法院的一份文件，Uber尋求發布禁令的法官於周四舉行聽證會，好讓Uber在上訴期間擱置執行禁令。

責任編輯：李勝君

