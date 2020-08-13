【疫市筍盤】位處名校網與港鐵站近在咫尺 買家見天后樓呎價仲平過天水圍樓 即拍板購入

疫市下減價盤盡現，買家四出搬尋入市機會，各區樓市也出現意想不到的情況，部份港島區物業的樓價跌至比元朗區，甚至天水圍區樓還要低，最近市場錄得一宗天后區單幢物業的成交，實用面積呎價僅11,494元，造價貼近天水圍嘉湖山莊。

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中原副分區營業經理李嘉寶表示，該行促成天后向南樓中層B室的成交，實用面積696平方呎，間隔為3房連工人房，景觀開揚。業主原叫價850萬元，最終願減50萬元，以800萬元將單位易手，折合平均實用呎價僅11,494元。據地產代理的網上數據，向南樓對上一宗成交已追溯至今年初，一個實用面積640平方呎的低層單位以770萬元成交，呎價約12,023元。



李嘉寶指，買家屬於用家，睇樓多時，見單位呎價僅11,494元，較嘉湖山莊呎價更平，即馬上議價洽購。原業主於1999年以246萬元買入單位，持貨21年，帳面獲利554萬元，單位升值225%。

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事實上，隨著樓價持續下跌，最近天水圍嘉湖山莊的成交呎價已跌至約11,000元水平，如樂湖居5座中層E室，單位實用面積約448方呎，早前以498萬元成功沽出，折合實用面積呎價約11,116元。上述向南樓成交呎價雖然未至於低過嘉湖山莊，但已貼近天水圍樓的造價。

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向南樓雖然樓齡已達56年，但物業擁兩大優勢，先是位處於小學12校網，是港島其中一個熱門名校網，最熱門的名校包括大坑道的瑪利曼小學、灣仔嘉諾撒聖方濟各學校、兩間軒尼詩道官立小學、聖公會聖雅各小學、寶血小學及聖若瑟小學等，多間學生也受家長歡迎。同時，物業位於琉璃街，步行至港鐵天后站只是2分鐘左右的路程，附近亦設巴士總站，交通方便。

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