【航空告急】香港機場周六起復辦內地機場出境轉機　國泰昨炒起後今升幅溫和（第二版）

機場管理局表示，於周六（8月15日）起至10月15日期間，由中國內地機場出發的旅客，可經香港國際機場轉機／過境到其他航點，前往中國內地各目的地的轉機/過境服務仍然暫停。內地官媒昨已提早報道消息，國泰航空 （00293） 周三股價大升12%，三大內地航空股同樣造好。

國泰航空今股價開市升0.5%，報5.91元。中國國航 （00753） 升1.5%，東方航空 （00670） 升1%，南方航空 （01055） 也升1%。

香港國際機場於6月1日起恢復轉機／過境服務，機管局指，相關措施維持有效，並適用於所有出發地及目的地，包括旅客須以同一張機票預約由不同航空公司集團營運的轉機／過境航班，旅客必須已辦理登記手續及持有兩程登機證列印本，其行李亦須貼上往目的地的行李標籤。轉機／過境旅客不可於香港國際機場停留超過24小時。旅客必須預先確認可於目的地入境。

根據各地區實施的入境及健康相關規定，航空公司必須在登機前確保旅客符合目的地的入境及健康檢疫要求，以及遵守香港國際機場對轉機／過境服務的要求，以避免旅客於香港國際機場滯留。

考慮到保障公共衞生的需要及密切監察不時變化的疫情情況，由2020年6月1日起香港國際機場逐步及有序地恢復轉機／過境服務。機場管理局在香港國際機場已實行一系列加強健康保障措施：

所有旅客，包括離港、抵港及轉機／過境旅客和機場員工在香港國際機場內必須全程佩戴口罩。

所有轉機／過境及抵港旅客抵埗時必須接受體溫檢測。

為進一步減少傳播及接觸的風險，轉機／過境旅客於轉機處會獲派發貼紙以作識別，並須立即直接前往乘搭接駁航班的登機閘口。每個登機閘口已設立指定座位區，並為轉機／過境旅客劃定指定用餐區。

前線員工會與旅客保持適當的社交距離。

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責任編輯：李勝君