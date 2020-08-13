阿里巴巴馬雲：北大畢業去賣豬肉又怎麼了？

「北大畢業賣豬肉怎麼了？」阿里巴巴（09988）創辦人馬雲在接受內地媒體訪問時拋下這句話。

何解他會如此說，其實是源於福耀玻璃（03606）董事長曹德旺此前提過擔心年輕人找工作，認為他們不應該都去做外賣小哥，而應該讓更多年輕人進入製造業。

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就此，馬雲就有自己的一番見解，故提到這一句：「我特別欣賞年輕人放下架子，敢去做快遞小哥，這有什麼問題呢？」

馬雲說：「前幾年有人說，北大畢業了去賣豬肉，賣豬肉又怎麼了？我覺得不是問題，敢於放下身段，敢於改變自己，敢於從賣豬肉裏學到東西，那才正是北大精神」。他也以過來人身份分享自身經歷：「我20幾歲的時候，只要有工作都做，每份工作都能有所體會」。

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他認為，很多年輕人選擇進入快遞行業，讓中國快遞業發生了變化，讓中國的快遞業變得有意義，這沒什麼不好。

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