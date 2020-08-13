【美國經濟】波士頓聯儲行長︰美國經濟復甦或正失去動力

▲ 羅森格倫表示，美國經濟復甦可能正失去動力。

波士頓聯儲銀行行長羅森格倫（Eric Rosengren）表示，雖然貨幣和財政政策制定者進行了大規模干預，但經濟數據顯示，經濟復甦可能正在失去動力。他續解釋，為了減緩新冠病毒的傳播，許多州份的經濟活動再次受到限制。他又表示，國會就新一輪紓困方案達成協議尤關重要。

羅森格倫對經濟全面復甦的可行性提出質疑，他認為愈來愈多的失業可能會永久化，意味職位不會重新回到業市場。 數據亦顯示，在過去的3個月中，美國經濟在新冠疫情期間失去2200萬個工作職位後，僅僅恢復了不到一半（約42%）。

另外，最新公布的7月份CPI高於預期，市場憂慮通脹重臨或影響聯儲局幣策。惟 羅森格倫認為，現時失業率達10%，擔心通脹問題仍為時尚早。

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編輯︰侯景成