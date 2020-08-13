【美股焦點】索羅斯稱聯儲局助長股市泡沫　形容特朗普為「騙子」、「非常危險」

▲ 索羅斯表示，他暫不會參與目前的股市泡沫。

曾經在1997年狙擊亞洲貨幣，引發金融風暴的「金融大鱷」索羅斯（George Soros）表示，自己暫時不再參與由聯儲局寬鬆幣策下，由流動性引發的市場泡沫，並警告在11月大選之前特朗普「仍然非常危險」。

索羅斯形容美國總統特朗普為騙子（confidence trickster），並指他從內部破壞民主。然而，他續指美國擁有制衡與規範的悠久傳統以及憲法。因此，索羅斯相信「特朗普最終將成為一種暫時現象，這種現像有望在11月結束。」意味着他認為特朗普連任機會不大。

然而，在11月總統大選之前，索羅斯警告特朗普「仍然非常危險」，因為「他將竭盡所能繼續掌權」。假若特朗普落選，他將對違反憲法的行為負責。

索羅斯承認美股市場陷入了由聯儲局推動的流動性泡沫，他正在避免參與。他表示，對更多財政刺激措施的預期，和特朗普在11月前宣布疫苗的預期支撐了目前的市場漲勢。

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編輯︰侯景成