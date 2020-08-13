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油組削2020年石油需求 對2021年前景存懷疑

即市財經 00:51 2020/08/13

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石油輸出國組織（OPEC）周三表示，由於新冠大流行及明年復甦的不確定性，2020年世界石油需求跌幅將比先前的預測更大。

油組在月度報告中稱，今年世界石油需求將每天減少906萬桶（bpd），超過一個月前預期的895萬桶/日。

疫情爆發減少旅行和經濟活動，油價已崩潰。油組在報告中說：「 2020年下半年原油和產品價格的發展，將續受到對第二波感染和全球庫存增加的憂慮影響。」

該組織堅持其預測，即2021年石油需求將反彈700萬桶/日，但該觀點受到很大的不確定性的影響，可能導致「 對石油消費的負面影響」，例如航空旅行需求，更省油的汽車以及來自其他燃料的更多競爭。

油組說：「幾乎所有的預測都希望2021年的航空燃料，能夠彌補需求的下降。」「汽油需求將面臨重返2019年水平的壓力。」

因應需求下降，油組及其盟友同意從5月1日開始，創紀錄地減少970萬桶/日供應，而美國和其他國家表示將減少石油供應。

油組在報告中表示，7月份產量增加980,000 桶bpd至2,317萬桶bpd，主要是沙特阿拉伯和其他海灣國家結束在6月額外自願減產。

據路透社計算，這相當於遵守承諾的97％，低於6月份遠高於100％的數字。

責任編輯：李勝君
 

經濟 汽車 航空 沙特阿拉伯 美國 石油輸出國組織 石油

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