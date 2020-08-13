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小米成立10周年 推全球首款量產透明電視贈慶

股樓投資 03:34 2020/08/13

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透明電視你見過未？

小米 （01810）董事長雷軍藉着小米成立10周年，除了發表感人的公開演講之外，亦發布了多款新產品，當中的全球首部量產透明電視就令人眼前一亮。

相關文章：小米雷軍首次公開承認：「我們的確輸了！」　到底他做了什麼事？

這款小米透明電視是「小米電視大師」系列第二款產品，主打未來科技感，採用 55 吋透明 OLED 顯示螢幕，透明螢幕 360° 通透可見，而該電視建議售價為人民幣 49,999 元 ( 約港幣 $ 55,750 ) 。現正開始預售，8月16日正式開賣。

相關文章：【名人金句】馬雲最擔心大家口袋有錢但腦袋什麼都沒有

其實PanasonicSamsung 曾經在世界各地的電子產品展覽會中都展示過透明屏幕電視機，只是從來未正式發售。

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撰文 : 張以正

雷軍 小米集團－W（01810） 小米 小米電視 香港股票

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