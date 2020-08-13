小米成立10周年 推全球首款量產透明電視贈慶

透明電視你見過未？

小米 （01810）董事長雷軍藉着小米成立10周年，除了發表感人的公開演講之外，亦發布了多款新產品，當中的全球首部量產透明電視就令人眼前一亮。

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這款小米透明電視是「小米電視大師」系列第二款產品，主打未來科技感，採用 55 吋透明 OLED 顯示螢幕，透明螢幕 360° 通透可見，而該電視建議售價為人民幣 49,999 元 ( 約港幣 $ 55,750 ) 。現正開始預售，8月16日正式開賣。

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其實Panasonic 和 Samsung 曾經在世界各地的電子產品展覽會中都展示過透明屏幕電視機，只是從來未正式發售。

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