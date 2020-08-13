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鴻海澄清「中國世界工廠時代結束」論 指「彭博過度解讀、標題誤導」（第二版）

即市財經 14:27 2020/08/13

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鴻海科技集團今日在官網發聲明，澄清《彭博》昨日的報道，指其報道過度解讀。

鴻海精密（台︰2371）為蘋果（美︰AAPL）主要供應商，計劃將供應鏈分拆，分別服務中美兩地市場。彭博昨日引述鴻海董事長劉揚偉指，中國作為世界工廠的日子已經過去。鴻海集團發聲明澄清，指彭博報道公司對全球產業趨勢的看法「有過度解讀、標題誤導曲解當日說法」。

鴻海科技集團在官網發聲明，回應《彭博》昨日（12日）有關鴻海第二季投資說明會的報道，而公司在會上闡述對全球產業趨勢看法，「該媒體亦有過度解讀，標題誤導曲解當日說法之情事，特此嚴正澄清」。

鴻海科技集團在官網發聲明，嚴正澄清《彭博》昨日的報道。

彭博昨引述劉揚偉：中國作為世界工廠的時代結束

彭博昨日報道，鴻海董事長劉揚偉在投資會議上指，鴻海正逐步在中國境外提高產能，目前中國仍將在鴻海的生產業務中發揮關鍵作用，但作為世界工廠的時代已經結束。

報道指，據悉是指目前以中國為生產基地的iPhone手機、Dell電腦、任天堂Switch遊戲機等各類電子產品。鴻海目前在中國境外的產能為30%，去年6月為25%。

劉揚偉表示，公司會將更多的產能遷至東南亞等地，以避免中國生產的商品進入美國市場時被加徵關稅，海外生產比例將會繼續提高。

事實上，劉揚偉去年曾表示，如果有需要，蘋果最有價值的產品──iPhone也可以在中國以外生產。

（第二版：新增鴻海集團最新聲明）

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編輯︰侯景成、趙穎妍

美股 台股 蘋果（Apple，美：AAPL） 香港 中國 Dell Switch 關稅 iPhone 全球化

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