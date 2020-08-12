【去全球化】鴻海董事長劉揚偉︰中國作為世界工廠的時代已結束

▲ 鴻海擬分拆供應鏈，減少在中國生產綫比例。

在中美關係日益緊張，兩國角力層出不窮的情況下。蘋果（美︰AAPL）主要供應商鴻海精密（台︰2371）計畫將供應鏈分拆，分別服務中美兩地市場。鴻海董事長劉揚偉更表示，中國作為世界工廠的日子已經過去。

劉揚偉稱，鴻海正逐步在中國境外提高產能。據了解，目前中國是iPhone手機、Dell電腦、任天堂Switch遊戲機等各類電子產品的生產基地。鴻海目前在中國境外的產能為30%，去年6月為25%。

劉揚偉表示，公司會將更多的產能遷至東南亞等地，以避免中國生產的商品進入美國市場時被加徵關稅，海外生產比例將會繼續提高。

他說，中國仍將在鴻海的生產業務中發揮關鍵作用，但作為世界工廠的時代已經結束。劉揚偉曾在去年表示，如果有需要，蘋果最有價值的產品──iPhone也可以在中國以外生產。

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編輯︰侯景成