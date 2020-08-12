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【A股牛市】資金流入A股ETF 華夏基金7272日均成交3700萬

即市財經 23:29 2020/08/12

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A股牛市討論熱度驟減，惟資金仍然追捧A股ETF。

A股滬綜指繼上月衝破3400關後調整固；滬深300指數亦繼續於4600至4700之間窄幅上落。一度成為投資界焦點的「A股牛市」熱潮僅曇花一現。然而，華夏基金數據， 追蹤滬深300指數、兩倍槓桿的XL二華夏滬深三 （07272） 及反向1倍的XI華夏滬深三百 （07373） 推出兩周來皆錄得淨流入。

雖然市場對A股的討論熱度有所降低，但資金似乎對於A股仍充滿興趣。自7月尾推出以來僅兩周，上述兩隻產品合共錄得近5100萬元新資金流入。市場反應理想，正好反映投資者透過買入槓桿產品，來倍大A股升市的每日潛在回報；同時亦利用反向產品在市況調整時作對沖。

7月27日至8月7日期間，XL二華夏滬深三、XI華夏滬深三百每日平均成交分別達3700萬元及1530萬元，最高單日成交分別達5800萬元及2900萬元。

相關文章︰【A股健康牛】高盛：外資看好A股　首7個月掃貨1300億人民幣

【槓桿反向A股ETF】南方東英華夏推滬深300槓反ETF　7233、7333、7272、7373入場費約800元（附產品比較）

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編輯︰侯景成

槓桿產品 ETF A股 XL二華夏滬深三（07272） XI華夏滬深三百（07373）

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