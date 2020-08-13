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【ESPRIT】思捷環球股價反升逾7%　上財年巨虧39億

即市財經 10:24 2020/08/13

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思捷環球截至6月底財年巨虧39億，是公司最新市值的2.3倍。

思捷環球 （00330） 預告，截至6月底財年錄得除利息及稅項前虧損約34億元，去年同期為20.8億元；財年淨虧損約39億元，去年同期淨虧損21.44億元。思捷股價今日先跌後升，盤中低見0.87元，最新報7.8%，報0.97元，成交額945萬元。

值得注意是，思捷最新市值僅18多億元，意味其虧損額達到公司市值近兩倍。

思捷稱，虧損主要是因全球性大流行病帶來的重大不利影響，包括集團財年收入按年急劇下降24%至99億元，以及特殊項目負面影響約24億元，其中包括商標減值、物業廠房及設備減值、使用權資產減值、店鋪關閉撥備及遣散費。

為保護集團償付能力和流動資金，思捷今年3月6間附屬公司成功在德國申請啟動財產保護訴訟程序，相關公司管理層正積極制定重組計劃。

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編輯：陳健婷

香港股票 思捷環球（00330）

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