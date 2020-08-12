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【700騰訊業績】騰訊罕有透露　集團美國收入貢獻原來有...

股樓投資 23:22 2020/08/12

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今日剛公布業績的科網巨頭騰訊(00700)近年在海外市場無寶不落，然而平日有留意騰訊財務報表的投資者相信早已知道，集團絕大部分收入仍來自內地市場，只有餘分一部分收入來自包括美國在內的其他地區。由於騰訊近年在美國拓展業務，加上近期華府又對旗下海外版微信Wechat推出行政命令措施，市場開始關心美國為騰訊帶來多大收益貢獻。今日的業績會上，主管騰訊投資事宜的首席戰略官及高級執行副總裁James Mitchell終於透露，美國業務佔集團整體收入僅2%，而在分區廣告收入分布中，美國更僅佔1%

相關文章：【騰訊禁令】騰訊業務遍全球　五大美國投資你要知

James Mitchell又指，行政命令措施僅適用於美國司法權區，騰訊和現時在內地的美國公司的廣告合作上，並不受措施影響。而在美國市場層面上，首席財務官羅碩瀚指出，有關行政命令只限制WeChat在美國的交易，並不影響騰訊在美國的其他業務。券商估計，美國微信用戶近600萬人，佔集團最新披露的微信總用戶12億，不足1%。

相對自營業務，騰訊在美國的股權投資似乎更積極。在美國，騰訊已相繼入股電動車生產商Tesla，社交平台營運商Snap、華納音樂和遊戲開發商動視暴雪等。

相關文章：【700騰訊業績】騰訊中期純利620億升21％　網遊次季收入按季升3％

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撰文 : 李尚毅

經濟

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