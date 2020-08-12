【美股焦點】美股炒復甦　道瓊運輸指數挑戰10年紀錄

▲ 道瓊斯運輸指數是道指的領先指標，較道指具前瞻性

美股今日反彈，被視為經濟及道指領先指標的道瓊運輸指數亦向上，截至本港時間今日（8月12日）晚上約10時45分，升約1.7%。而事實上，只要道瓊運輸指數今日收市仍能向上，就會追平2010年3月創下的連升11日紀錄，反映美股傳統行業股份動能不俗。

道瓊運輸指數暫已企上11000點大關以上，為今年1月下旬以來最高位，而連升11個交易日的紀錄，更為2010年3月18日以來首次。值得注意是，今次11連升浪之累計升幅超過14%，較2010年11連升時的6.6%更高。道瓊運輸指數成份股中，FedEx（FDX）暫升約4.5%、萊德系統（R）漲約3.2%。

根據道氏理論，道瓊斯運輸指數是道指的領先指標，較道指具前瞻性，而道氏理論的測市原則中，其中一項原則乃道指與道瓊斯運輸指數走勢需同步，後市走勢才算確認。

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編輯：莫亦熙